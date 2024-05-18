Стало известно, когда резко потеплеет в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
В субботу и воскресенье, 18 и 19 мая, будет облачная погода, а температура составит около +20 градусов. Дождей в этот день ждать не стоит.
В начале следующей недели воздух прогреется до +23 градусов. В остальном погодные условия не изменятся.
Со среды, 22 числа, потеплеет до +27 градусов и будет солнечная погода. А к пятнице потеплеет до +28 градусов, скорость ветра увеличится до пяти метров в секунду.
В ночное время температура будет опускаться до +14 градусов. Согласно прогнозам, в ближайшую неделю осадков быть не должно.
Ранее ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области.