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Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Потепление в Ростовской области начнется с 22 мая

Стало известно, когда резко потеплеет в Ростовской области

18 мая 2024, 04:54
Фото: Изображение Midjourney

Потепление в Ростовской области начнется с 22 мая

В Ростовской области в среду, 22 мая, температура воздуха поднимется до +27 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу и воскресенье, 18 и 19 мая, будет облачная погода, а температура составит около +20 градусов. Дождей в этот день ждать не стоит.

В начале следующей недели воздух прогреется до +23 градусов. В остальном погодные условия не изменятся.

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Со среды, 22 числа, потеплеет до +27 градусов и будет солнечная погода. А к пятнице потеплеет до +28 градусов, скорость ветра увеличится до пяти метров в секунду.

В ночное время температура будет опускаться до +14 градусов. Согласно прогнозам, в ближайшую неделю осадков быть не должно.

Ранее ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Гидрометцентр#Температура
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