Уголовное дело завели после убийства восьмилетней девочки в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Ранее в полиции рассказали, что девочка в пятницу, 17 мая, вышла из дома в магазин, после чего пропала. Тогда начался ее розыск, во время которого удалось отследить путь ребенка.
Оказалось, что девочку увез водитель эвакуатора, после чего обнаружили ее тело в лесу. Мужчину уже задержали и доставили в отдел.
Теперь следствие сообщило о возбужденном уголовном деле, максимальное наказание по которому составляет пожизненное заключение.
«Сейчас следователи и криминалисты следственного управления занимаются осмотром места происшествия», — уточнили в Следкоме.
Отмечается, что проверяется причастность человека, с которым видели ребенка.