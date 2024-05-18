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Published Сегодня, 05:06

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Updated Сегодня, 05:23

Уголовное дело завели после убийства восьмилетней девочки в Ростовской области

Уголовное дело завели после убийства восьмилетней девочки в Ростовской области

18 мая 2024, 05:06
Фото: 1MI
В Ростовской области проводится расследование после убийства восьмилетней жительницы станицы Ольгинской, заявили в областном УСКР.

Ранее в полиции рассказали, что девочка в пятницу, 17 мая, вышла из дома в магазин, после чего пропала. Тогда начался ее розыск, во время которого удалось отследить путь ребенка.

Оказалось, что девочку увез водитель эвакуатора, после чего обнаружили ее тело в лесу. Мужчину уже задержали и доставили в отдел.

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Видео: Следком РФ

Теперь следствие сообщило о возбужденном уголовном деле, максимальное наказание по которому составляет пожизненное заключение.

«Сейчас следователи и криминалисты следственного управления занимаются осмотром места происшествия», — уточнили в Следкоме.

Отмечается, что проверяется причастность человека, с которым видели ребенка.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Убийство#Уголовное дело#Происшествия
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