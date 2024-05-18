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Published Сегодня, 06:44

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В Ростове-на-Дону полчища тараканов атаковали жилой дом в центре города

В Ростове-на-Дону полчища тараканов атаковали жилой дом в центре города

18 мая 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону заметили огромное количество тараканов на многоквартирном доме в центре города, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что насекомые облепили дом на улице Лермонтовской. Жильцы считают, что тараканов им подкинули, так как на подъезде появились объявлениям с услугами по уничтожению насекомых.

Ростовчане рассказали, что по дому и в подъезде бегают сотни тараканов.

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«Да никто их не подкидывал. Просто в какой-то квартире живут неряшливые люди», — заявили пользователи в комментариях.

Фото: Это Ростов

«Не повезло жильцам», — сообщают ростовчане. Другие предположили, что тараканы ползут из канализации.

«Просто в подвале потравили, вот они и бегут», — говорится в комментариях.

Ранее дезинсектор Ткаченко назвал улицы Ростова, страдающие от нашествия тараканов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Жилой дом#Тараканы#Происшествия
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