В Ростове-на-Дону полчища тараканов атаковали жилой дом в центре города

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Они рассказали, что насекомые облепили дом на улице Лермонтовской. Жильцы считают, что тараканов им подкинули, так как на подъезде появились объявлениям с услугами по уничтожению насекомых.
Ростовчане рассказали, что по дому и в подъезде бегают сотни тараканов.
«Да никто их не подкидывал. Просто в какой-то квартире живут неряшливые люди», — заявили пользователи в комментариях.
«Не повезло жильцам», — сообщают ростовчане. Другие предположили, что тараканы ползут из канализации.
«Просто в подвале потравили, вот они и бегут», — говорится в комментариях.
Ранее дезинсектор Ткаченко назвал улицы Ростова, страдающие от нашествия тараканов.