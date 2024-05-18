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Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

В воскресенье, 19 мая, в Свято-Никольском храме Таганрога пройдет молебен перед сдачей ЕГЭ

В Ростовской области подготовку к ЕГЭ решили «закрепить» молебном

18 мая 2024, 17:09
Фото: 1MI
В воскресенье, 19 мая, в Свято-Никольском храме Таганрога пройдет молебен перед сдачей ЕГЭ
В воскресенье, 19 мая, в Свято-Никольском храме Таганрога пройдет молебен перед сдачей ЕГЭ, сообщила пресс-служба храма в своих соцсетях.

Молиться верующие будут за успех и на других экзаменах. Сдача ЕГЭ и ГИА стартует уже в мае. В Свято-Никольском храме напомнили, что в прошлом году был утвержден текст Чина молебного пения пред экзаменами. Его приложили в социальных сетях для ознакомления верующим.

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Молебен о сдаче ЕГЭ начинается 19 мая в 10.30. В храме будут ждать самих выпускников и их родителей.

Ранее омбудсмен Владимир Гайворонский рассказал RostovGazeta, что будет с высшим образованием Ростова без бакалавриата.

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