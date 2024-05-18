В Ростовской области подготовку к ЕГЭ решили «закрепить» молебном

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Молиться верующие будут за успех и на других экзаменах. Сдача ЕГЭ и ГИА стартует уже в мае. В Свято-Никольском храме напомнили, что в прошлом году был утвержден текст Чина молебного пения пред экзаменами. Его приложили в социальных сетях для ознакомления верующим.
Молебен о сдаче ЕГЭ начинается 19 мая в 10.30. В храме будут ждать самих выпускников и их родителей.
Ранее омбудсмен Владимир Гайворонский рассказал RostovGazeta, что будет с высшим образованием Ростова без бакалавриата.