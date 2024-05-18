В Ростовской области подготовку к ЕГЭ решили «закрепить» молебном

Молиться верующие будут за успех и на других экзаменах. Сдача ЕГЭ и ГИА стартует уже в мае. В Свято-Никольском храме напомнили, что в прошлом году был утвержден текст Чина молебного пения пред экзаменами. Его приложили в социальных сетях для ознакомления верующим.