В Ростовской области расследуют убийство второклассницы и ищут главу облсуда

В Следственном комитете поделились подробностями расследования убийства 8-летней девочки в станице Ольгинской. 17 мая ребенок ушел из дома в магазин за хлебом, но так и не вернулся. Родители начали поиски второклассницы, позже им стали помогать другие жители станицы и волонтеры. Вскоре в лесопосадке неподалеку нашли тело малышки. Девочка была задушена.