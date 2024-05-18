В Ростовской области расследуют убийство второклассницы и ищут главу облсуда

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
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Updated Сегодня, 18:32
«Город N» сообщил о планах ростовского бизнесмена Владимира Мельникова обустроить в Новочеркасске центр для нуждающихся. Предприниматель владеет брендом одежды Gloria Jeans.
Известно, что центр будет представлять собой многофункциональный реабилитационный приют для нуждающихся в помощи. Там собираются помогать в том числе тяжело и смертельно больным. Приют оборудуют техникой для паллиативной помощи.
Также обращаться в центр смогут люди, лишенные крова. Им окажут содействие в восстановлении документов.
Высшая квалификационная коллегия судей России сообщила, что 28 мая рассмотрит новую кандидатуру на пост председателя Ростовского областного суда. Должность пустует с тех пор, как от работы отстранили экс-председателя Елену Золотареву. Она стала фигуранткой громкого дела о коррупции среди судей в регионе.
Возглавить Ростовский облсуд хочет судья Василий Тарасов. Сейчас он занимает аналогичную должность в Воронежском областном суде. Конкурс для назначения главы суда ВККС проводит с февраля, но пока найти подходящую кандидатуру не удалось.
В Следственном комитете поделились подробностями расследования убийства 8-летней девочки в станице Ольгинской. 17 мая ребенок ушел из дома в магазин за хлебом, но так и не вернулся. Родители начали поиски второклассницы, позже им стали помогать другие жители станицы и волонтеры. Вскоре в лесопосадке неподалеку нашли тело малышки. Девочка была задушена.
По подозрению в ее убийстве задержан 25-летний житель поселка Дорожный. Мужчина в тот день проезжал на эвакуаторе через Ольгинскую. Он обманом заманил малышку в авто, увез в безлюдное место и расправился.
Молодой человек уже дал признательные показания. Мотивов своего поступка он объяснить не смог. Известно, что ранее с девочкой он знаком не был.