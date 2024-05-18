rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:29

Published Сегодня, 18:29

Modified Сегодня, 18:32

Updated Сегодня, 18:32

Главные новости Ростовской области 18 мая

В Ростовской области расследуют убийство второклассницы и ищут главу облсуда

18 мая 2024, 18:29
Фото: для иллюстрации / 1MI
Главные новости Ростовской области 18 мая
В станице Ольгинской продолжают расследование убийства восьмилетней девочки, тем временем нашелся кандидат на должность председателя Ростовского облсуда, а владелец Gloria Jeans решил построить в Новочеркасске приют для смертельно больных.

Приют для обездоленных

«Город N» сообщил о планах ростовского бизнесмена Владимира Мельникова обустроить в Новочеркасске центр для нуждающихся. Предприниматель владеет брендом одежды Gloria Jeans.

Известно, что центр будет представлять собой многофункциональный реабилитационный приют для нуждающихся в помощи. Там собираются помогать в том числе тяжело и смертельно больным. Приют оборудуют техникой для паллиативной помощи.

Также обращаться в центр смогут люди, лишенные крова. Им окажут содействие в восстановлении документов.

Владелец Gloria Jeans построит приют для смертельно больных в Ростовской области
Узнать подробнее

Кандидат на пост главы облсуда

Высшая квалификационная коллегия судей России сообщила, что 28 мая рассмотрит новую кандидатуру на пост председателя Ростовского областного суда. Должность пустует с тех пор, как от работы отстранили экс-председателя Елену Золотареву. Она стала фигуранткой громкого дела о коррупции среди судей в регионе.

Возглавить Ростовский облсуд хочет судья Василий Тарасов. Сейчас он занимает аналогичную должность в Воронежском областном суде. Конкурс для назначения главы суда ВККС проводит с февраля, но пока найти подходящую кандидатуру не удалось.

Назван претендент на должность председателя Ростовского облсуда
Узнать подробнее

Признательные показания

В Следственном комитете поделились подробностями расследования убийства 8-летней девочки в станице Ольгинской. 17 мая ребенок ушел из дома в магазин за хлебом, но так и не вернулся. Родители начали поиски второклассницы, позже им стали помогать другие жители станицы и волонтеры. Вскоре в лесопосадке неподалеку нашли тело малышки. Девочка была задушена.

По подозрению в ее убийстве задержан 25-летний житель поселка Дорожный. Мужчина в тот день проезжал на эвакуаторе через Ольгинскую. Он обманом заманил малышку в авто, увез в безлюдное место и расправился.

Молодой человек уже дал признательные показания. Мотивов своего поступка он объяснить не смог. Известно, что ранее с девочкой он знаком не был.

Читайте также:
Назван претендент на должность председателя Ростовского облсудаВладелец Gloria Jeans построит приют для смертельно больных в Ростовской областиИскали всей станицей: что известно о жестоком убийстве второклассницы под Ростовом
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Новочеркасск#Полиция#Последние новости Ростова на сегодня#Уголовное дело#Ростов#18+#Владимир Мельников#Елена Золотарева#Происшествия
Подпишитесь
Искали всей станицей: что известно о жестоком убийстве второклассницы под Ростовом
Сегодня, 10:36
Шлагбаум пробил насквозь несколько машин с находящимся внутри людьми в Ростове
Сегодня, 14:14
Назван претендент на должность председателя Ростовского облсуда
Сегодня, 13:44
Владелец Gloria Jeans построит приют для смертельно больных в Ростовской области
Сегодня, 10:38
В Ростове-на-Дону полчища тараканов атаковали жилой дом в центре города
Сегодня, 06:44
Лучший архитектор старого Ростова и Нахичевани-на-Дону — Николай Дурбах
Сегодня, 06:59
"