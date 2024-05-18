Владелец Gloria Jeans построит приют для смертельно больных в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Владелец ростовского бренда одежды Gloria Jeans Владимир Мельников намерен открыть в Новочеркасске многофункциональный реабилитационный приют для нуждающихся в помощи. В центре будут помогать в том числе тяжело и смертельно больным. Приют оборудуют техникой для паллиативной помощи.
Также на помощь там смогут рассчитывать люди, лишенные крова. Им окажут содействие в восстановлении документов.
«Надеемся на Божью помощь и поддержку губернатора», — заявил бизнесмен.
Ранее сообщалось, что в Ростове в новом районе с высотками построят Центр для бездомных животных.