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Бизнесмен Владимир Мельников обустроит в Новочеркасске центр для нуждающихся

Владелец Gloria Jeans построит приют для смертельно больных в Ростовской области

18 мая 2024, 10:38
Фото: для иллюстрации / 1MI
Бизнесмен Владимир Мельников обустроит в Новочеркасске центр для нуждающихся
Бизнесмен Владимир Мельников обустроит в Новочеркасске центр для нуждающихся, пишет деловое издание «Город N».

Владелец ростовского бренда одежды Gloria Jeans Владимир Мельников намерен открыть в Новочеркасске многофункциональный реабилитационный приют для нуждающихся в помощи. В центре будут помогать в том числе тяжело и смертельно больным. Приют оборудуют техникой для паллиативной помощи.

Также на помощь там смогут рассчитывать люди, лишенные крова. Им окажут содействие в восстановлении документов.

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«Надеемся на Божью помощь и поддержку губернатора», — заявил бизнесмен.

Ранее сообщалось, что в Ростове в новом районе с высотками построят Центр для бездомных животных.

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