Владелец Gloria Jeans построит приют для смертельно больных в Ростовской области

Владелец ростовского бренда одежды Gloria Jeans Владимир Мельников намерен открыть в Новочеркасске многофункциональный реабилитационный приют для нуждающихся в помощи. В центре будут помогать в том числе тяжело и смертельно больным. Приют оборудуют техникой для паллиативной помощи.