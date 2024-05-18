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В станице Ольгинской задержан убийца восьмилетней девочки

Задержанный за убийство второклассницы под Ростовом путался в показаниях

18 мая 2024, 08:46
Фото: 1MI
В станице Ольгинской задержан убийца восьмилетней девочки
В станице Ольгинской задержан убийца восьмилетней девочки, сообщили в Следкоме Ростовской области.

Убийство ребенка произошло 17 мая. Второклассница пошла в магазин за хлебом и не вернулась домой. Родители начали поиски девочки. Позже на помощь к ним пришли другие жители станицы Ольгинской.

Выяснилось, что девочку увез водитель эвакуатора из соседнего хутора. Он заманил ребенка в авто, вывез в лесопосадку и убил.

Появились кадры с места убийства восьмилетней девочки в Ростовской области
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Задержать убийцу удалось по горячим следам. Корреспондент «Известий» сообщает, что на допросе мужчина путался в показаниях. Он заявил, что передал малышку неизвестному мужчине. Затем водитель эвакуатора сказал, что просто подвез школьницу.

В Следкоме сообщали, что в конечном итоге подозреваемый сознался в убийстве. Но мотивов жестокой расправы над восьмилетней девочкой так и не назвал.

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