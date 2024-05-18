Задержанный за убийство второклассницы под Ростовом путался в показаниях

Задержать убийцу удалось по горячим следам. Корреспондент «Известий» сообщает, что на допросе мужчина путался в показаниях. Он заявил, что передал малышку неизвестному мужчине. Затем водитель эвакуатора сказал, что просто подвез школьницу.