Задержанный за убийство второклассницы под Ростовом путался в показаниях

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Убийство ребенка произошло 17 мая. Второклассница пошла в магазин за хлебом и не вернулась домой. Родители начали поиски девочки. Позже на помощь к ним пришли другие жители станицы Ольгинской.
Выяснилось, что девочку увез водитель эвакуатора из соседнего хутора. Он заманил ребенка в авто, вывез в лесопосадку и убил.
Задержать убийцу удалось по горячим следам. Корреспондент «Известий» сообщает, что на допросе мужчина путался в показаниях. Он заявил, что передал малышку неизвестному мужчине. Затем водитель эвакуатора сказал, что просто подвез школьницу.
В Следкоме сообщали, что в конечном итоге подозреваемый сознался в убийстве. Но мотивов жестокой расправы над восьмилетней девочкой так и не назвал.