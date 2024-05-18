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Житель Ростовской области признался в убийстве восьмилетней девочки

Житель Ростовской области признался в убийстве восьмилетней девочки

18 мая 2024, 05:27
Фото: 1MI
В Ростовской области задержали 25-летнего жителя поселка Дорожный по подозрению в убийстве ребенка, сообщили в региональном УСКР.

Напомним, что в пятницу, 17 мая, восьмилетняя девочка пошла за хлебом и не вернулась. Оказалось, что ее увез водитель эвакуатора, а позже нашли ее тело.

Подозреваемого задержали и допросили. Он рассказал, что ехал по станице и увидел ребенка, после чего предложил подвезти до дома.

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«После того, как она села в автомобиль, он вывез ее в безлюдное место, где убил», — говорится в публикации.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, сейчас решается вопрос об аресте фигуранта. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

«Дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. По уголовному делу назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — уточнили в Следкоме.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Убийство#Арест#Происшествия
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