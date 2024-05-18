Житель Ростовской области признался в убийстве восьмилетней девочки

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Напомним, что в пятницу, 17 мая, восьмилетняя девочка пошла за хлебом и не вернулась. Оказалось, что ее увез водитель эвакуатора, а позже нашли ее тело.
Подозреваемого задержали и допросили. Он рассказал, что ехал по станице и увидел ребенка, после чего предложил подвезти до дома.
«После того, как она села в автомобиль, он вывез ее в безлюдное место, где убил», — говорится в публикации.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, сейчас решается вопрос об аресте фигуранта. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
«Дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. По уголовному делу назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — уточнили в Следкоме.