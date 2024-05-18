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Жительница Ростовской области наловила ведро рыбы на ваниль

Жительница Ростовской области наловила ведро рыбы на ваниль

18 мая 2024, 06:58
Фото: 1MI
Жительница Ростовской области отправилась на рыбалку и вернулась домой с ведром рыбы, сообщила она в соцсетях.

По ее словам, на одной из рек в качестве прикормки она использовала вареное пшено, кукурузу, ваниль и клубнику. А наживкой стали черви и опарыши.

«Как показала практика, девушки тоже умеют ловить рыбу. Бралась она на обе наживки», — заявила жительница региона.

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Она добавила, что получила удовольствие от ловли рыбы. Ей удалось набрать целое ведро.

Автор разместила фотографию своего улова и получила большое количество комментариев.

Фото: Виктория Данилова

«Отличный улов», — написали пользователи.

«Хорошая рыбка», — заявили подписчики. А многие стали интересоваться, где можно поймать столько рыбы.

Ранее стало известно, что запас тарани в Азовском море упал до критического уровня.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыбалка#Прикормка#Ведро рыбы
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