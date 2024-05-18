Жительница Ростовской области наловила ведро рыбы на ваниль

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
По ее словам, на одной из рек в качестве прикормки она использовала вареное пшено, кукурузу, ваниль и клубнику. А наживкой стали черви и опарыши.
«Как показала практика, девушки тоже умеют ловить рыбу. Бралась она на обе наживки», — заявила жительница региона.
Она добавила, что получила удовольствие от ловли рыбы. Ей удалось набрать целое ведро.
Автор разместила фотографию своего улова и получила большое количество комментариев.
«Отличный улов», — написали пользователи.
«Хорошая рыбка», — заявили подписчики. А многие стали интересоваться, где можно поймать столько рыбы.
Ранее стало известно, что запас тарани в Азовском море упал до критического уровня.