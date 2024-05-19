rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Мать жертвы школьного буллинга хотят лишить родительских прав в Ростове

Бастрыкин отреагировал на травлю ученика в школе Ростова

19 мая 2024, 06:24
Фото: Изображение Midjourney
Мать жертвы школьного буллинга хотят лишить родительских прав в Ростове
Проверку в связи с информацией об издевательствах школьников над одноклассником в Ростове поручил провести глава СКР Александр Бастрыкин, сообщили в Следкоме.

Ведомство заинтересовалось информацией, которая появилась в СМИ. Якобы группа сверстников издевалась над одноклассником.

Причем ответственные лица, среди которых руководство школы и представители правоохранительных органов, вместо того, чтобы защитить интересы ребенка, собираются лишить его мать родительских прав.

Двое ростовчан пострадали во время массовой драки в парке имени Горького
Узнать подробнее

По данному факту проведут проверку и примут решение, сообщили в ведомстве.

Ранее ростовчанка пожаловалась, что ее напугали дети, которые подражали повадкам животных. Она сообщила, что один подросток даже хотел ее укусить.

Читайте также:
Дольщики ЖК «Город у реки» в Ростове обратились в Следком с жалобой на застройщикаЖительница Ростовской области пожаловалась Бастрыкину на загадочную смерть отцаКурьеры Яндекс. Еды устроили массовую драку на Шеболдаева в Ростове
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Драка#Школьники#Александр Бастрыкин#Драка в Ростове#Мать#Проверка#Жертва#СКР#Происшествия#Родительские права
Подпишитесь
Искали всей станицей: что известно о жестоком убийстве второклассницы под Ростовом
Вчера, 10:36
Воздушную тревогу объявили в Ростовской области ночью 19 мая
Вчера, 21:50
В Ростовской области подготовку к ЕГЭ решили «закрепить» молебном
Вчера, 17:09
Назван претендент на должность председателя Ростовского облсуда
Вчера, 13:44
Лучший архитектор старого Ростова и Нахичевани-на-Дону — Николай Дурбах
Вчера, 06:59
"