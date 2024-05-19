Бастрыкин отреагировал на травлю ученика в школе Ростова

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Ведомство заинтересовалось информацией, которая появилась в СМИ. Якобы группа сверстников издевалась над одноклассником.
Причем ответственные лица, среди которых руководство школы и представители правоохранительных органов, вместо того, чтобы защитить интересы ребенка, собираются лишить его мать родительских прав.
По данному факту проведут проверку и примут решение, сообщили в ведомстве.
Ранее ростовчанка пожаловалась, что ее напугали дети, которые подражали повадкам животных. Она сообщила, что один подросток даже хотел ее укусить.