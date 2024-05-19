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Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Гроза с градом и ветер скоростью до 80 км/ч надвигаются на Ростовскую область

19 мая 2024, 17:28
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливня и града

19 мая на территории Ростовской области ожидаются сильные дожди, грозы, град и усиление ветра до 22 м/с. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

Ростовский гидрометцентр ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» предупредил о том, что 19 мая в Ростовской области ожидается сильные изменения в погоде: шквалистый ветер до 20–22 метров в секунду, ливни, грозы и град. Такие неблагоприятные условия могут спровоцировать аварийные ситуации.

На Ростовскую область надвигается сильный ливень
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Сотрудники УГОЧС просят жителей области соблюдать правила безопасности и помнить о возможной опасности. В экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Ранее стало известно, что на Ростовскую область обрушился сильный дождь град размером с горох.

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