Гроза с градом и ветер скоростью до 80 км/ч надвигаются на Ростовскую область

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Ростовский гидрометцентр ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» предупредил о том, что 19 мая в Ростовской области ожидается сильные изменения в погоде: шквалистый ветер до 20–22 метров в секунду, ливни, грозы и град. Такие неблагоприятные условия могут спровоцировать аварийные ситуации.
Сотрудники УГОЧС просят жителей области соблюдать правила безопасности и помнить о возможной опасности. В экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
Ранее стало известно, что на Ростовскую область обрушился сильный дождь град размером с горох.