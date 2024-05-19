Гроза с градом и ветер скоростью до 80 км/ч надвигаются на Ростовскую область

Ростовский гидрометцентр ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» предупредил о том, что 19 мая в Ростовской области ожидается сильные изменения в погоде: шквалистый ветер до 20–22 метров в секунду, ливни, грозы и град. Такие неблагоприятные условия могут спровоцировать аварийные ситуации.