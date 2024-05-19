Итоги недели: на Дону посчитывают ущерб от заморозков и оплакивают убитого ребенка

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
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Updated Сегодня, 17:19
В Ростовской области расследуют убийство второклассницы из станицы Ольгинской.
17 мая восьмилетняя девочка пошла в магазин за хлебом и не вернулась. Родители быстро спохватились и забили тревогу. Поиском занималась почти вся станица. Удалось выяснить, что последний раз ребенка видели с водителем эвакуатора, который обманом заманил школьницу в кабину машины. В результате поисков тело девочки нашли недалеко от Ольгинской с признаками удушения.
Предполагаемого убийцу задержали по горячим следам. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия, проводят следственные действия и допросы. СКР сообщил, что 25-летний мужчина дал признательные показания. Выясняются мотивы и детали преступления. Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вскоре ему предъявят обвинение.
15 мая губернатор Василий Голубев сообщил об атаке беспилотников в Ростовской области. По его данным, ранним утром два вражеских БПЛА атаковали топливную базу в Пролетарском районе региона. В результате на гражданском объекте прогремело два взрыва.
При этом глава региона уточнил, что взрывы не повлекли за собой возгорания. Пострадавших в результате инцидента также не было. От Минобороны РФ комментариев не поступало.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о введении режима ЧС. Он начал действовать 15 мая в 18.00 мск.
Режим ввели в связи с заморозками, которые привели к массовой гибели урожая. По предварительной оценке, из-за внезапного понижения температуры пострадало более 140 тысяч гектаров посевов.
Режим чрезвычайной ситуации позволит донским аграриям оформить и получить страховые выплаты, чтобы возместить убытки.