Итоги недели: на Дону посчитывают ущерб от заморозков и оплакивают убитого ребенка

17 мая восьмилетняя девочка пошла в магазин за хлебом и не вернулась. Родители быстро спохватились и забили тревогу. Поиском занималась почти вся станица. Удалось выяснить, что последний раз ребенка видели с водителем эвакуатора, который обманом заманил школьницу в кабину машины. В результате поисков тело девочки нашли недалеко от Ольгинской с признаками удушения.