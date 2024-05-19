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Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Из Ростова-на-Дону в Стамбул запустили автобус

Из Ростова-на-Дону в Стамбул запустили автобус

19 мая 2024, 14:28
Фото: 1MI
Из Ростова-на-Дону в Стамбул запустили автобус
С 25 мая из Ростова-на-Дону можно будет добраться до Стамбула на автобусе. На автовокзале начнет действовать регулярный рейс до Турции, сообщает официальный канал автовокзалов Ростовской области.

Из Ростова-на-Дону будет отправляться новый международный автобусный маршрут. Как сообщили в компании «Донавто», автобусы будут отправляются в Стамбул с главного автовокзала.

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Автобус будет уходить из Ростова-на-Дону каждый вторник и пятницу. Стоимость автотура — 8560 рублей. Время в дороге составит 39 часов 30 минут. Уже продаются билеты на первый рейс, который планируется 25 мая.

Ранее RostovGazeta рассказала о новой идее для путешествий по Ростовской области. Александровский лесопитомник — незаезженное место для отдыха.

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