Из Ростова-на-Дону в Стамбул запустили автобус

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Из Ростова-на-Дону будет отправляться новый международный автобусный маршрут. Как сообщили в компании «Донавто», автобусы будут отправляются в Стамбул с главного автовокзала.
Автобус будет уходить из Ростова-на-Дону каждый вторник и пятницу. Стоимость автотура — 8560 рублей. Время в дороге составит 39 часов 30 минут. Уже продаются билеты на первый рейс, который планируется 25 мая.
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