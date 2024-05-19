«Калечат душу»: митрополит призвал ростовчан ходить не к психологам, а в церковь

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Владыка считает, что психология не настолько глубоко касается духовных проблем человека насколько может их коснуться духовник, священник.
«При всем моем уважении к психологам и докторам. Они действуют силой человеческой, силой человеческого разума, эмоций, а духовник и священник действует силой благодати Божьей. Это разные понятия», — рассуждает митрополит.
При этом он также рассказал о том, что самым лучшим вариантом для человека с проблемами будет встретить православного психолога.
«Если человек далекий от веры, то совершенно жуткие вещи могут происходить. Калечащие душу. Церковь дает совершенно другой подход», — отметил митрополит.
Ранее ростовский митрополит Меркурий перечислил главных врагов верующих. По его словам, это пустые разговоры и уныние.