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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Ростовский митрополит Меркурий усомнился в помощи психологов

«Калечат душу»: митрополит призвал ростовчан ходить не к психологам, а в церковь

19 мая 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney
Ростовский митрополит Меркурий усомнился в помощи психологов

Ростовский митрополит Меркурий заявил, что психологи калечат души людей

Помощь психологов и духовников или священников сравнил в эфире «Дон 24» ростовский митрополит Меркурий.

Владыка считает, что психология не настолько глубоко касается духовных проблем человека насколько может их коснуться духовник, священник.

«При всем моем уважении к психологам и докторам. Они действуют силой человеческой, силой человеческого разума, эмоций, а духовник и священник действует силой благодати Божьей. Это разные понятия», — рассуждает митрополит.

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При этом он также рассказал о том, что самым лучшим вариантом для человека с проблемами будет встретить православного психолога.

«Если человек далекий от веры, то совершенно жуткие вещи могут происходить. Калечащие душу. Церковь дает совершенно другой подход», — отметил митрополит.

Ранее ростовский митрополит Меркурий перечислил главных врагов верующих. По его словам, это пустые разговоры и уныние.

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