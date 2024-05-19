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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Полуголые мужики с палками и табуреткой устроили драку в Ростове

Массовую драку с палками и табуретом устроили неизвестные на Горького в Ростове

19 мая 2024, 05:53
Фото: Изображение Midjourney
Полуголые мужики с палками и табуреткой устроили драку в Ростове
В Сети появилось видео массовой драки на улицу Максима Горького в Ростов-на-Дону, ролик размещен в местном паблике.

Очевидцы засняли, как группа неизвестных избивает друг друга возле витрин. Причем несколько мужчин разделись по пояс. Остальные участники конфликта были одеты в темную одежду. Потасовка происходила поздно вечером.

В драке принимали участие по крайней мере 10 человек. Несколько мужчин наносили удары палками. Один даже взял в руки табуретку.

Курьеры Яндекс. Еды устроили массовую драку на Шеболдаева в Ростове
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Полуголые мужики с палками и табуреткой устроили драку в Ростове
Видео: Изображение Midjourney

Что стало причиной конфликта пока не сообщается. Правоохранительные органы еще не дали официальный комментарий по поводу случившегося.

Напомним, неделю назад на улице Шеболдаева в Ростове произошла массовая драка с участием курьеров Яндекс. Еды. Расследованием случившегося занимается полиция.

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