Массовую драку с палками и табуретом устроили неизвестные на Горького в Ростове

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Очевидцы засняли, как группа неизвестных избивает друг друга возле витрин. Причем несколько мужчин разделись по пояс. Остальные участники конфликта были одеты в темную одежду. Потасовка происходила поздно вечером.
В драке принимали участие по крайней мере 10 человек. Несколько мужчин наносили удары палками. Один даже взял в руки табуретку.
Что стало причиной конфликта пока не сообщается. Правоохранительные органы еще не дали официальный комментарий по поводу случившегося.
Напомним, неделю назад на улице Шеболдаева в Ростове произошла массовая драка с участием курьеров Яндекс. Еды. Расследованием случившегося занимается полиция.