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Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Ростовскую область топит ливень с крупным градом

На Ростовскую область обрушился град размером с горох

19 мая 2024, 14:41
Фото: Изображение Midjourney
Ростовскую область топит ливень с крупным градом
Жители Шахт в Ростовской области сообщают об обрушившей на город непогоде, сообщают местные телеграм-каналы и публикуют видео с места происшествия.

По словам шахтинцев, ненастье разразилось днем 19 мая. Дороги города превратились в реки. Также очевидцы сообщают, что вместе с дождем в городе пошел град размером с горох.

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Ростовскую область топит ливень с крупным градом
Видео: Изображение Midjourney

«Сначала пошел град, как крупа, а потом дождь ливанул такой сильный. Давно собирался», — комментирует подписчик.

Ростовчане при этом переживают, что к ним дождь так и не дошел: «Мы дождя не дождемся, видимо. По капле выпало за последние 4 месяца, зато вокруг Ростова ливни».

Ранее стал известен прогноз погоды на выходные в Ростове-на-Дону.

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