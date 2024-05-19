На Ростовскую область обрушился град размером с горох

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
По словам шахтинцев, ненастье разразилось днем 19 мая. Дороги города превратились в реки. Также очевидцы сообщают, что вместе с дождем в городе пошел град размером с горох.
«Сначала пошел град, как крупа, а потом дождь ливанул такой сильный. Давно собирался», — комментирует подписчик.
Ростовчане при этом переживают, что к ним дождь так и не дошел: «Мы дождя не дождемся, видимо. По капле выпало за последние 4 месяца, зато вокруг Ростова ливни».
Ранее стал известен прогноз погоды на выходные в Ростове-на-Дону.