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МВД разыскивает участников драки на Максима Горького в Ростове-на-Дону

Полиция проверяет сообщение о массовой драке в Ростове на Горького

19 мая 2024, 15:15
Фото: Изображение Midjourney
МВД разыскивает участников драки на Максима Горького в Ростове-на-Дону
Полиция начала проверку по массовой драке, которая произошла 19 мая на улице Максима Горького в Ростове. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности участников потасовки для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, что местные телеграм-каналы опубликовали видео драки, в которой участвовали как минимум 10 человек. Неизвестные избивали друг друга на улице поздно вечером.

Очевидцы засняли, как группа неизвестных избивает друг друга возле витрин. Причем несколько мужчин разделись по пояс. Остальные участники конфликта были одеты в темную одежду. Потасовка происходила поздно вечером. Несколько мужчин наносили удары палками. Один даже взял в руки табурет.

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Сейчас полиция проводит проверку, которая направлена на выяснение обстоятельств, установление и задержание участников потасовки. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Меры наказания будут определены в соответствии с законом.

Ранее стало известно, что в Ростове произошла драка курьеров. Сотрудники службы доставки что-то не поделили между собой.

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