Полиция проверяет сообщение о массовой драке в Ростове на Горького

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Напомним, что местные телеграм-каналы опубликовали видео драки, в которой участвовали как минимум 10 человек. Неизвестные избивали друг друга на улице поздно вечером.
Очевидцы засняли, как группа неизвестных избивает друг друга возле витрин. Причем несколько мужчин разделись по пояс. Остальные участники конфликта были одеты в темную одежду. Потасовка происходила поздно вечером. Несколько мужчин наносили удары палками. Один даже взял в руки табурет.
Сейчас полиция проводит проверку, которая направлена на выяснение обстоятельств, установление и задержание участников потасовки. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Меры наказания будут определены в соответствии с законом.
Ранее стало известно, что в Ростове произошла драка курьеров. Сотрудники службы доставки что-то не поделили между собой.