Ростовский митрополит Меркурий посоветовал прихожанке отравить мужа мышьяком

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В интервью речь пошла о семейных конфликтах. По словам ведущего, психологи призывают женщину отстаивать свои границы, если муж хочет подчинения с ее стороны.
В свою очередь Меркурий рассказал историю из своей практики. Однажды к нему пришла женщина, прожившая в браке 40 лет, которая стала жаловаться на раздражающее поведение мужа, на его шаркающую походку и медлительность. Она не знала, что ей делать.
«Я ей сказал: убейте его! Она спросила: как? И я ответил: очень просто. Тихо и спокойно подсыпайте мышьяк ему в еду. Ну никто же на вас не подумает, что вы его отравили мышьяком. Он тихо и загнется», — посоветовал ей митрополит.
Затем он объяснил женщине, что если она не готова убить супруга, то должна терпеть его раздражающее поведение. Ведь она его когда-то любила.
Ранее ростовский митрополит Меркурий осудил людей, склонных к болтливости. Он призвал прихожан не пустословить. Особенно во время поста.