Ростовский митрополит Меркурий посоветовал прихожанке отравить мужа мышьяком

«Я ей сказал: убейте его! Она спросила: как? И я ответил: очень просто. Тихо и спокойно подсыпайте мышьяк ему в еду. Ну никто же на вас не подумает, что вы его отравили мышьяком. Он тихо и загнется», — посоветовал ей митрополит.