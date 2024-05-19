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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

«Убейте его»: Ростовский митрополит Меркурий рассказал о случае из своей практики

Ростовский митрополит Меркурий посоветовал прихожанке отравить мужа мышьяком

19 мая 2024, 09:15
Фото: Изображение Midjourney
«Убейте его»: Ростовский митрополит Меркурий рассказал о случае из своей практики
Ростовский митрополит Меркурий рассказал о случае с женщиной, которая жаловалась ему на своего мужа, в интервью на «Дон 24».

В интервью речь пошла о семейных конфликтах. По словам ведущего, психологи призывают женщину отстаивать свои границы, если муж хочет подчинения с ее стороны.

В свою очередь Меркурий рассказал историю из своей практики. Однажды к нему пришла женщина, прожившая в браке 40 лет, которая стала жаловаться на раздражающее поведение мужа, на его шаркающую походку и медлительность. Она не знала, что ей делать.

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«Я ей сказал: убейте его! Она спросила: как? И я ответил: очень просто. Тихо и спокойно подсыпайте мышьяк ему в еду. Ну никто же на вас не подумает, что вы его отравили мышьяком. Он тихо и загнется», — посоветовал ей митрополит.

Затем он объяснил женщине, что если она не готова убить супруга, то должна терпеть его раздражающее поведение. Ведь она его когда-то любила.

Ранее ростовский митрополит Меркурий осудил людей, склонных к болтливости. Он призвал прихожан не пустословить. Особенно во время поста.

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