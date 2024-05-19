Ростовстат опубликовал новые цены на жилье в Ростовской области

По данным органа госстатистики, цены на квартиры в новостройках за первый квартал 2024 года выросли на 6,7%. Теперь один квадратный метр в регионе оценивается в среднем в 119,7 тысячи рублей. Еще в конце прошлого года стоимость находилась в районе 101,1 тысячи рублей. Квадратный метр на вторичном рынке жилья подорожал за первый квартал 2024 года на 3,4% до 94,2 тысячи рублей.