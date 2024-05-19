Ростовстат опубликовал новые цены на жилье в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
По данным органа госстатистики, цены на квартиры в новостройках за первый квартал 2024 года выросли на 6,7%. Теперь один квадратный метр в регионе оценивается в среднем в 119,7 тысячи рублей. Еще в конце прошлого года стоимость находилась в районе 101,1 тысячи рублей. Квадратный метр на вторичном рынке жилья подорожал за первый квартал 2024 года на 3,4% до 94,2 тысячи рублей.
На первичке стоимость квадратного метра в квартирах с улучшенной планировкой составила в регионе в среднем 123,4 тысячи рублей, а «квадрат» элитного жилья оценивается в 136,1 тысячи рублей.
Отметим, что цены на первичное и вторичное жилье в Ростовской области оказались ниже, чем в среднем по России.
Ранее стало известно, почему в последнее время в Ростове-на-Дону стали часто рушиться дома.