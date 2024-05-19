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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Стало известно, где выгоднее всего можно купить мясо в Ростовской области

Стало известно, где выгоднее купить мясо в Ростовской области

19 мая 2024, 11:23
Фото: 1MI
Стало известно, где выгоднее всего можно купить мясо в Ростовской области

Ростов стал лидером по ценам на говядину в регионе

По данным на 13 мая, самая низкая цена на свинину зафиксированная в Ростове-на-Дону, однако за выгодной говядиной нужно ехать в Волгодонск, сообщает Ростовстат.

Говядину по самой выгодной цене можно приобрести в Волгодонске и Шахтах. Так, в Волгодонске говядину продают за 513,33 рубля, а в Шахтах за 514,01 рубля. В Миллерово средняя цена мяса на местных рынках составит 522,69 рубля. Дороже говядина в Сальске — 535,06 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону и Таганроге самые высокие цены. Здесь кусок мяса можно купить за 554,18 рубля и 580,76 рубля соответственно.

Цены на свинину оказались ниже, при этом самая низкая средняя стоимость этого мяса зафиксирована в Ростове-на-Дону самая, а именно 348,63 рубля. В Сальске свинина обойдется в 354,65 рубля. В Миллерово средняя цена составляет 363,97 рубля, а в Волгодонске — 367,31 рубля за килограмм. Самая дорогая свинина продается в Таганроге — 377,90 рубля и Шахтах — 382, 46 рубля.

Охлажденное и мороженное мясо кур выгоднее брать в Миллерово — 183,94 рубля, а самая высокая цена на нее в Таганроге — 210,35 рубля. В Волгодонске курятину можно приобрести за 185,26 рубля, а в Шахтах за 192,50 рубля. В Ростове-на-Дону средняя стоимость курицы составляет 198,86 рублей, а в Сальске 200,51 рубля.

Баранина — самое дорогое мясо рейтинга. В Миллерово мясо обойдется в 563,78 рубля, в то время как в Таганроге килограмм баранины продается за 742,54 рубля. В Волгодонске мясо можно купить за 640,33 рубля, в Шахтах за 699,26 рубля и в Ростове за 708,95 рубля.

Ранее диетолог рассказал, какой шашлык самый вредный в Ростовской области. Именно он может быть опасен для здоровья.

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