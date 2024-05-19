Стало известно, где выгоднее купить мясо в Ростовской области

Говядину по самой выгодной цене можно приобрести в Волгодонске и Шахтах. Так, в Волгодонске говядину продают за 513,33 рубля, а в Шахтах за 514,01 рубля. В Миллерово средняя цена мяса на местных рынках составит 522,69 рубля. Дороже говядина в Сальске — 535,06 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону и Таганроге самые высокие цены. Здесь кусок мяса можно купить за 554,18 рубля и 580,76 рубля соответственно.