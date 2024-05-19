В Ростовской области похоронили задушенную в лесополосе 8-летнюю девочку

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В станице Ольгинской в Аксайском районе состоялись похороны 8-летней девочки, которую нашли задушенной 17 мая. Больше тысячи человек собрались на отпевание, большая часть из них не поместилась во дворе и осталась за его пределами. Кроме местных жителей, попрощаться с второклассницей приехало множество и незнакомых людей.
Гроб с телом ребенка к месту погребения несли на руках. Люди несли цветы и игрушки.
Напомним, подозреваемый в убийстве девочки задержан и уже дал признательные показания. Этим человеком оказался 25-летний водитель эвакуатора из Аксайского района. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
О том, как искали девочку, и о том, как нашли ее тело в лесополосе, читайте в материале RostovGazeta.