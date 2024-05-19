В Ростовской области похоронили задушенную в лесополосе 8-летнюю девочку

В станице Ольгинской в Аксайском районе состоялись похороны 8-летней девочки, которую нашли задушенной 17 мая. Больше тысячи человек собрались на отпевание, большая часть из них не поместилась во дворе и осталась за его пределами. Кроме местных жителей, попрощаться с второклассницей приехало множество и незнакомых людей.