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В Ростовской области похоронили задушенную в лесополосе 8-летнюю девочку

В Ростовской области похоронили задушенную в лесополосе 8-летнюю девочку

19 мая 2024, 12:57
Фото: 1MI
В Ростовской области похоронили задушенную в лесополосе 8-летнюю девочку
В Ростовской области прошли похороны 8-летней девочки, тело которой нашли в лесополосе в станице Ольгинской, пишет «АиФ-Ростов».

В станице Ольгинской в Аксайском районе состоялись похороны 8-летней девочки, которую нашли задушенной 17 мая. Больше тысячи человек собрались на отпевание, большая часть из них не поместилась во дворе и осталась за его пределами. Кроме местных жителей, попрощаться с второклассницей приехало множество и незнакомых людей.

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Гроб с телом ребенка к месту погребения несли на руках. Люди несли цветы и игрушки.

Напомним, подозреваемый в убийстве девочки задержан и уже дал признательные показания. Этим человеком оказался 25-летний водитель эвакуатора из Аксайского района. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

О том, как искали девочку, и о том, как нашли ее тело в лесополосе, читайте в материале RostovGazeta.

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