В Ростовской области взяли под стражу возможного убийцу восьмилетней школьницы

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В сообщении ведомства сказано, что суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в убийстве девочки в Аксайском районе.
Напомним, трагедия произошла в станице Ольгинской в пятницу. Второклассница отправилась в магазин, недалеко от дома. Там водитель эвакуатора посадил к себе в машину ребенка и увез в неизвестном направлении. Девочку искали несколько часов всей станицей, однако к вечеру ее тело нашли в лесополосе. У ребенка на голове был пакет. По горячим следам задержали водителя эвакуатора, который сначала сообщил, что передал второклассницу другому мужчине. Однако позже дал признательные показания.
В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Расследование уголовного дела продолжается. Его ход под по особый контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.