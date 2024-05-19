В Ростовской области взяли под стражу возможного убийцу восьмилетней школьницы

Напомним, трагедия произошла в станице Ольгинской в пятницу. Второклассница отправилась в магазин, недалеко от дома. Там водитель эвакуатора посадил к себе в машину ребенка и увез в неизвестном направлении. Девочку искали несколько часов всей станицей, однако к вечеру ее тело нашли в лесополосе. У ребенка на голове был пакет. По горячим следам задержали водителя эвакуатора, который сначала сообщил, что передал второклассницу другому мужчине. Однако позже дал признательные показания.