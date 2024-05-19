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В Ростовской области взяли под стражу возможного убийцу восьмилетней школьницы

В Ростовской области взяли под стражу возможного убийцу восьмилетней школьницы

19 мая 2024, 10:39
Фото: 1MI
В Ростовской области взяли под стражу возможного убийцу восьмилетней школьницы
В Ростовской области суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве второклассницы, тело которой было найдено в лесополосе в станице Ольгинской 17 мая, сообщил региональный СКР.

В сообщении ведомства сказано, что суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в убийстве девочки в Аксайском районе.

Напомним, трагедия произошла в станице Ольгинской в пятницу. Второклассница отправилась в магазин, недалеко от дома. Там водитель эвакуатора посадил к себе в машину ребенка и увез в неизвестном направлении. Девочку искали несколько часов всей станицей, однако к вечеру ее тело нашли в лесополосе. У ребенка на голове был пакет. По горячим следам задержали водителя эвакуатора, который сначала сообщил, что передал второклассницу другому мужчине. Однако позже дал признательные показания.

Появилось видео следственных действий с убийцей девочки в Ростовской области
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В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается. Его ход под по особый контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.

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