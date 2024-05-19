Военные сбили вражеские беспилотники у границы с Ростовской областью

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
По данным ведомства, около пяти утра 19 мая киевский режим предпринял попытку атаки гражданских объектов на территории Кущевского района, что не далеко от границ с Ростовской областью. Всего ночью 19 мая на Кубани были перехвачены или сбиты 57 вражеских БПЛА.
Падение одного из летательных аппаратов вызвало локальное возгорание в Кущевском районе вне территории населенных пунктов. В результате происшествия никто не пострадал. Пожар ликвидирован, разрушений также нет.
Также сообщалось, что шесть БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. В настоящий время завод приостановил работу.
Ранее в Морозовске в Ростовской области в ночь на 19 мая была объявлена воздушная тревога. Очевидцы засняли работу тревожной сирены. Однако никаких комментариев от властей и Минобороны не поступало.