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Военные сбили вражеские беспилотники у границы с Ростовской областью

Военные сбили вражеские беспилотники у границы с Ростовской областью

19 мая 2024, 08:32
Фото: Изображение Midjourney
Военные сбили вражеские беспилотники у границы с Ростовской областью
В ночь на 19 мая в Кущевском районе, который граничит с Ростовской областью, система противовоздушной обороны РФ подавила несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщает Оперштаб Краснодарского края.

По данным ведомства, около пяти утра 19 мая киевский режим предпринял попытку атаки гражданских объектов на территории Кущевского района, что не далеко от границ с Ростовской областью. Всего ночью 19 мая на Кубани были перехвачены или сбиты 57 вражеских БПЛА.

Падение одного из летательных аппаратов вызвало локальное возгорание в Кущевском районе вне территории населенных пунктов. В результате происшествия никто не пострадал. Пожар ликвидирован, разрушений также нет.

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Также сообщалось, что шесть БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. В настоящий время завод приостановил работу.

Ранее в Морозовске в Ростовской области в ночь на 19 мая была объявлена воздушная тревога. Очевидцы засняли работу тревожной сирены. Однако никаких комментариев от властей и Минобороны не поступало.

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#Регина Симакова#Ростовская область#БПЛА#Системы ПВО#Работа ПВО#Атака БПЛА#Происшествия
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