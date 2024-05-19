Военные сбили вражеские беспилотники у границы с Ростовской областью

По данным ведомства, около пяти утра 19 мая киевский режим предпринял попытку атаки гражданских объектов на территории Кущевского района, что не далеко от границ с Ростовской областью. Всего ночью 19 мая на Кубани были перехвачены или сбиты 57 вражеских БПЛА.