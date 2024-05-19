Воздушную тревогу объявили в Ростовской области ночью 19 мая

Posted Сегодня, 21:50
Published Сегодня, 21:50
Modified Сегодня, 21:52
Updated Сегодня, 21:52
На видео слышно тревожную сирену, а также проигрывается запись сообщения, в котором жителей призывают отойти от окон и по возможности спуститься в подвалы.
Из-за чего была объявлена воздушная тревога, не уточняется. Местные жители пишут в телеграмм-каналах, что, предположительно, возможна атака вражеских беспилотников. Но официальной информации о произошедшем не поступало.
Власти региона и Минобороны инцидент также пока не комментировали.
Напомним, 15 мая два беспилотника атаковали нефтебазу в Пролетарском районе Ростовской области. Несмотря на два взрыва, пожара удалось избежать, жертв и раненых также не было.