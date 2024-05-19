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Published Сегодня, 21:50

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Updated Сегодня, 21:52

Воздушную тревогу объявили в Ростовской области ночью 19 мая

Воздушную тревогу объявили в Ростовской области ночью 19 мая

18 мая 2024, 21:50
Фото: rostovgazeta.ru
Воздушную тревогу объявили в Ростовской области ночью 19 мая
В Морозовске в Ростовской области в ночь на 19 мая была объявлена воздушная тревога, видео стали выкладывать в социальных сетях очевидцы.

На видео слышно тревожную сирену, а также проигрывается запись сообщения, в котором жителей призывают отойти от окон и по возможности спуститься в подвалы.

Из-за чего была объявлена воздушная тревога, не уточняется. Местные жители пишут в телеграмм-каналах, что, предположительно, возможна атака вражеских беспилотников. Но официальной информации о произошедшем не поступало.

На видео попала атака беспилотников по нефтебазе в Ростовской области 15 мая
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Воздушную тревогу объявили в Ростовской области ночью 19 мая
Видео: rostovgazeta.ru

Власти региона и Минобороны инцидент также пока не комментировали.

Напомним, 15 мая два беспилотника атаковали нефтебазу в Пролетарском районе Ростовской области. Несмотря на два взрыва, пожара удалось избежать, жертв и раненых также не было.

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