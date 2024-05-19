rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:43

Published Сегодня, 18:43

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

Высокий уровень УФ-излучения ожидается в Ростовской области

Высокий уровень УФ-излучения ожидается в Ростовской области

19 мая 2024, 18:43
Фото: Изображение Midjourney
Высокий уровень УФ-излучения ожидается в Ростовской области
В ближайшие дни синоптики прогнозируют высокий уровень ультрафиолетового излучения на территории Ростова-на-Дону, сообщает Gismeteo.

С 19 по 21 мая сила УФ-излучения будет достигать 7–8 баллов. Так, 19 мая прогнозируют облачную погоду с дождями и грозами. Однако это не спасает от очень сильного воздействия Солнца. В этот день излучение будет на уровне 8 баллов из 11 возможных.

Редкое природное явление увидели в небе жители Ростовской области
Узнать подробнее

20 мая ожидается малооблачная погода. С 12.00 до 15.00 мск ультрафиолетовый индекс будет равен 8 баллам. В это время лучше не выходить из дома или прятаться в тени, так как данный уровень излучения считается опасным для людей.

21 мая излучение будет высоким, но менее опасным. По прогнозам синоптиков в этот день максимальное значение излучения будет достигать 7 баллов. Тем не менее, врачи рекомендуют не пренебрегать солнцезащитным кремом и носить светлую закрытую одежду из натуральных тканей.

Ранее стали известны, где самые низкие цены на мясо в Ростовской области.

Читайте также:
Опасный уровень УФ-излучения угрожает жителям Ростова-на-ДонуСиноптики предупредили о близком к экстремальному УФ-излучении в РостовеСильнейший за 20 лет геомагнитный шторм накроет Ростовскую область с 10 мая
#Регина Симакова#Ростов-на-Дону#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Погода Ростов#Солнце в Ростове#Солнце#Ультрафиолетовое излучение
Подпишитесь
Итоги недели: на Дону посчитывают ущерб от заморозков и оплакивают убитого ребенка
Сегодня, 17:17
Бастрыкин отреагировал на травлю ученика в школе Ростова
Сегодня, 06:24
Воздушную тревогу объявили в Ростовской области ночью 19 мая
Вчера, 21:50
В Ростовской области подготовку к ЕГЭ решили «закрепить» молебном
Вчера, 17:09
Назван претендент на должность председателя Ростовского облсуда
Вчера, 13:44
Лучший архитектор старого Ростова и Нахичевани-на-Дону — Николай Дурбах
Вчера, 06:59
"