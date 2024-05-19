Высокий уровень УФ-излучения ожидается в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
С 19 по 21 мая сила УФ-излучения будет достигать 7–8 баллов. Так, 19 мая прогнозируют облачную погоду с дождями и грозами. Однако это не спасает от очень сильного воздействия Солнца. В этот день излучение будет на уровне 8 баллов из 11 возможных.
20 мая ожидается малооблачная погода. С 12.00 до 15.00 мск ультрафиолетовый индекс будет равен 8 баллам. В это время лучше не выходить из дома или прятаться в тени, так как данный уровень излучения считается опасным для людей.
21 мая излучение будет высоким, но менее опасным. По прогнозам синоптиков в этот день максимальное значение излучения будет достигать 7 баллов. Тем не менее, врачи рекомендуют не пренебрегать солнцезащитным кремом и носить светлую закрытую одежду из натуральных тканей.
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