Высокий уровень УФ-излучения ожидается в Ростовской области

С 19 по 21 мая сила УФ-излучения будет достигать 7–8 баллов. Так, 19 мая прогнозируют облачную погоду с дождями и грозами. Однако это не спасает от очень сильного воздействия Солнца. В этот день излучение будет на уровне 8 баллов из 11 возможных.