Жителям Ростовской области на рабочей неделе могут отключить телевидение

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В компании заявили, что проблемы с передачей сигнала носят временный характер. С ними столкнуться жители региона в период с 20 по 26 мая. В это время будут идти профилактические работы.
Так, в хуторе Земцов Боковского района сигнал может пропасть в среду, 22 мая, с 10:00 до 21:00 мск. В хуторе Керчик-Савров перебои могут быть 24 мая, с 09:00 до 18:00.
Также перебои с телевещанием будут в некоторых населенных пунктах Тацинского, Кашарского и Семикаракорского районов. С полным перечнем можно ознакомится на сайте компании.
Ранее стало известно, что на некоторых улицах Ростова не будет света с 20 по 26 мая. Так, 20 мая, с отключениями электроэнергии столкнутся жители улиц Мурлычева, Налбандяна, 14-я линия, 12-я линия, 10-я линия, 8-я линия и Ченцова.