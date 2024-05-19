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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:21

Жителям Ростовской области на неделю могут отключить телевидение и радио

Жителям Ростовской области на рабочей неделе могут отключить телевидение

19 мая 2024, 07:19
Фото: 1MI
Жителям Ростовской области на неделю могут отключить телевидение и радио
Перебои в работе телевидения и радио могут происходить в ряде населенных пунктов Ростовской области, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В компании заявили, что проблемы с передачей сигнала носят временный характер. С ними столкнуться жители региона в период с 20 по 26 мая. В это время будут идти профилактические работы.

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Так, в хуторе Земцов Боковского района сигнал может пропасть в среду, 22 мая, с 10:00 до 21:00 мск. В хуторе Керчик-Савров перебои могут быть 24 мая, с 09:00 до 18:00.

Также перебои с телевещанием будут в некоторых населенных пунктах Тацинского, Кашарского и Семикаракорского районов. С полным перечнем можно ознакомится на сайте компании.

Ранее стало известно, что на некоторых улицах Ростова не будет света с 20 по 26 мая. Так, 20 мая, с отключениями электроэнергии столкнутся жители улиц Мурлычева, Налбандяна, 14-я линия, 12-я линия, 10-я линия, 8-я линия и Ченцова.

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