Били окна и лезли по лестницам: как ростовчане штурмовали и громили дом на Нариманова

Оськина выражает недоумение по поводу того, почему в основе экспертизы была использована именно та информация, которая появилась еще в 2016 году, когда жителям сообщили о недостаточной прочности бетона, что могло привести к обрушению дома. Вопросы по этому поводу возникали с тех пор, однако администрация, по ее словам, не обращала на них внимания.