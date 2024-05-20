Били окна и лезли по лестницам: как ростовчане штурмовали и громили дом на Нариманова

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
В конце января обрушилась часть пятиэтажного общежития на Нариманова. Жильцы были вынуждены спешно покинуть свои квартиры. Владельцы жилья говорили, что не могут забрать из дома свою дорогую технику и личные вещи, в том числе семейные фотографии и медали ветеранов.
Люди не могли получить каких-либо точных сроков, когда они смогут зайти внутрь. Поэтому утром в четверг, 9 мая, бывшие жильцы дома сломали замки и ворвались внутрь здания. Они выносили технику и свои вещи. На место приезжали сотрудники полиции.
В понедельник, 20 мая, наримановцы рассказали корреспонденту RostovGazeta, что у них была назначена встреча с главой администрации Ворошиловского района Виктором Бережным. Но он не явился, отправив своего заместителя Георгия Каспарьяна. Однако тот не смог четко ответить на вопросы жильцов.
По словам прибывших на место чиновников, эксперты рекомендуют воздержаться от входа в пятиэтажное здание, поскольку оно может обрушиться в любой момент. Владельцы квартир, в свою очередь, указывали на то, что не все из них получили компенсации, а сумма в сто тысяч рублей не достаточна для возмещения затрат на новую бытовую технику и мебель.
Многие надели майки с надписью «Нариманова. Собственник» и выразили намерение обсудить выплату компенсаций, которую, по их словам, некоторые до сих пор не получили.
После короткого разговора люди отправились штурмовать свой дом. Корреспондент RostovGazeta запечатлел на видео, как они силой убрали ограждения, которые пытались сдержать полицейские.
После этого они начали разбивать окна, чтобы проникнуть в свои квартиры при помощи приготовленных ранее лестниц. Люди кричали, что их жилье якобы было незаконно изъято.
Горожане забирали свои вещи из квартир и передавали друг другу через окна.
На место прибыли наряды полиции и Росгвардия. Корреспондент RostovGazeta сообщил, что силовики вооружены и имеют бронежилеты.
Во время конфликта между жильцами и представителями полиции случилась небольшая потасовка.
Через несколько часов на место прибыл заместитель главы администрации Ростова Алексей Потешкин. Он пояснил, что жильцам не было разрешено возвращаться в здание из-за опасности его внезапного обрушения.
«А что бы случилось, если бы дом обрушился?» — спросил Потешкин.
«Мы просто смирились бы. Это наша жизнь,» — ответили жильцы.
«Нет, это не только ваша жизнь, это наша общая жизнь,» — подчеркнул Потешкин.
Чиновник отметил, что пять владельцев квартир не получат компенсации, так как для этого не выявили «законных оснований».
Депутат Наталья Оськина заявила, что экспертиза, показанная жителям, не помогла им решить главную задачу — вернуться в свои квартиры. В ней были даны ответы только на два вопроса: о характеристиках эксплуатации дома и о том, насколько безопасно проживание в нем на данный момент.
По ее словам, после тщательного изучения документации жильцы обнаружили, что экспертиза проводилась с использованием штангенциркуля, линейки, компьютера, учебной литературы и специального прибора для измерения прочности бетона. Жители напоминают, что вопросы о прочности бетона в их доме возникали еще в 2016 году.
Оськина выражает недоумение по поводу того, почему в основе экспертизы была использована именно та информация, которая появилась еще в 2016 году, когда жителям сообщили о недостаточной прочности бетона, что могло привести к обрушению дома. Вопросы по этому поводу возникали с тех пор, однако администрация, по ее словам, не обращала на них внимания.
Депутат отмечает, что в экспертизе не указано, что следует предпринять для предотвращения дальнейшего обрушения здания. По словам собеседницы, в заключении, касающемся дома на Кривошлыковском, который разрушался, такая информация присутствовала.
Наталья Оськина убеждена, что за 3,5 месяца после обрушения подъезда вопрос о том, чтобы жители могли вернуться за своими ценностями из квартир, можно было бы решить.
«Могли бы провести укрепительные работы. Например, в Кемерово, Саратове, такие вопросы решаются в течение недели. Администрация с МЧС укрепляют конструкции, и на 30 минут позволяют жильцам вернуться в квартиры, чтобы они смогли забрать самое необходимое», — подводит итоги Наталья Оськина.