Депутат Оськина объяснила, чего добивались ростовчане штурмом дома на Нариманова

Напомним, что дом на Нариманова 72/3 в Ростове частично обрушился в конце января. А его жители не могут зайти в квартиры, чтобы забрать свои ценности. Причем речь не идет о вывозе мебели или крупной бытовой техники. Ростовчане хотят забрать самое дорогое и необходимое — золотые украшения, ноутбуки, съемные винчестеры, на которых остались курсовые и научные работы… Для этого была проведена экспертиза.