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Депутат Оськина разъяснила, чего добивались ростовчане штурмом дома на Нариманова

Депутат Оськина объяснила, чего добивались ростовчане штурмом дома на Нариманова

20 мая 2024, 17:54
Фото: rostovgazeta.ru
Депутат Оськина разъяснила, чего добивались ростовчане штурмом дома на Нариманова
Депутат Наталья Оськина сообщила RostovGazeta, что сегодня, 20 мая, власти обещали жителям дома на Нариманова, 72/3 в Ростове подготовить экспертизу, которая должна была определить, можно ли заходить в квартиры для того, чтобы забрать ценные вещи.

Напомним, что дом на Нариманова 72/3 в Ростове частично обрушился в конце января. А его жители не могут зайти в квартиры, чтобы забрать свои ценности. Причем речь не идет о вывозе мебели или крупной бытовой техники. Ростовчане хотят забрать самое дорогое и необходимое — золотые украшения, ноутбуки, съемные винчестеры, на которых остались курсовые и научные работы… Для этого была проведена экспертиза.

«Однако проведенная экспертиза, которую получили жители, никак не помогла им решить главную задачу — зайти в квартиры. В ней даны ответы лишь на два вопроса — об эксплуатационных характеристиках дома и опасно ли проживать в нем сегодня», — отмечает Наталья Оськина.
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По словам собеседницы, внимательно изучив документ, жители дома увидели, что экспертизу проводили с помощью штангенциркуля, линейки, компьютера, учебной литературы и специального прибора, измеряющего прочность бетона. При этом жители напоминают, что прочность бетона в их доме вызывала вопросы еще в 2016 году.

«Еще в 2016 году жителям сообщили, что прочность бетона такова, что дом вот-вот упадет. Но тогда администрация не обращала на это внимания. В итоге подъезд рухнул. Но с тех пор прочность бетона вряд ли изменилась. Поэтому вызывает большой вопрос, почему в основу экспертизы легла именно эта информация», — недоумевает Оськина.

Депутат подчеркивает, что в экспертизе отсутствует ответ на главный вопрос — что нужно делать во избежание дальнейшего обрушения дома. По словам собеседницы, например, в заключении дома на Кривошлыковском, эта информация была.

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«Кроме того, по законодательству, никто не имеет права изъять жилое помещение у собственников, даже находящееся в аварийном состоянии. Это возможно только по решению суда. И то, только после того, как людям предоставят иное жилое для проживания или адекватную компенсацию, — уверяет депутат. — А то, что в данном случае заварили двери и не пускают людей в дом, это никоим образом не относится к защите прав и интересов самих горожан».

Собеседница уверена, что за 3,5 месяца после обрушения подъезда вопрос жителей о том, чтобы забрать из квартир ценные вещи, можно было бы решить.

«Можно было провести укрепительные меры. Например, в Кемерове, Саратове, такие вопросы решаются в течение недели. Администрация с МЧС проводят укрепление и на 30 минут людей пускают в квартиры для того, чтобы они могли забрать самое необходимое», — резюмирует Наталья Оськина.

Ранее RostovGazeta сообщала, что к дому на Нариманова прибыли вооруженные силовики. А жители дома подрались с полицией.

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