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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Браконьеры могут сесть в тюрьму за незаконную рыбалку в Ростовской области

Два рыбака из Ростовской области могут сесть на 5 лет за карасей и окуней

20 мая 2024, 15:02
Фото: УТ МВД России по СКФО
Браконьеры могут сесть в тюрьму за незаконную рыбалку в Ростовской области

Браконьерам из Ростовской области грозит до 5 лет за вылов карасей и окуней

В ходе проверки акватории реки Маныч Веселовского водохранилища в районе хутора Дальний Пролетарского района Ростовской области транспортные полицейские остановили рыбаков, которые занимались незаконным выловом рыбы, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Сотрудники Веселовского линейного пункта полиции совместно с инспекторами Федерального агентства по рыболовству пресекли незаконную добычу биологических ресурсов. Двое местных жителей выловили более 170 рыб. Их действия нанесли ущерб водным ресурсам превышающий 100 тысяч рублей. Правоохранители изъяли у подозреваемых надувную лодку, сети общей длинной в 180 метров, а также улов: карасей, густеру и окуней.

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Фото: УТ МВД России по СКФО

Дознаватели Сальского линейного отдела МВД России на транспорте возбудили уголовное дело в отношении браконьеров. Им вменяют незаконный вылов рыбы. Наказание за это преступление может составить до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что жительница Ростовской области поставляла в некоторые регионы страны незаконно выловленную рыбу. У нее нашли и забрали около 5 тонн товара.

До этого жительница Ростовской области использовала необычную прикормку для ловли рыбы. Женщина собрала целое ведро улова на клубнику и ваниль.

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