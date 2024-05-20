Два рыбака из Ростовской области могут сесть на 5 лет за карасей и окуней

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Сотрудники Веселовского линейного пункта полиции совместно с инспекторами Федерального агентства по рыболовству пресекли незаконную добычу биологических ресурсов. Двое местных жителей выловили более 170 рыб. Их действия нанесли ущерб водным ресурсам превышающий 100 тысяч рублей. Правоохранители изъяли у подозреваемых надувную лодку, сети общей длинной в 180 метров, а также улов: карасей, густеру и окуней.
Дознаватели Сальского линейного отдела МВД России на транспорте возбудили уголовное дело в отношении браконьеров. Им вменяют незаконный вылов рыбы. Наказание за это преступление может составить до пяти лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что жительница Ростовской области поставляла в некоторые регионы страны незаконно выловленную рыбу. У нее нашли и забрали около 5 тонн товара.
До этого жительница Ростовской области использовала необычную прикормку для ловли рыбы. Женщина собрала целое ведро улова на клубнику и ваниль.