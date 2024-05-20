Два рыбака из Ростовской области могут сесть на 5 лет за карасей и окуней

Сотрудники Веселовского линейного пункта полиции совместно с инспекторами Федерального агентства по рыболовству пресекли незаконную добычу биологических ресурсов. Двое местных жителей выловили более 170 рыб. Их действия нанесли ущерб водным ресурсам превышающий 100 тысяч рублей. Правоохранители изъяли у подозреваемых надувную лодку, сети общей длинной в 180 метров, а также улов: карасей, густеру и окуней.