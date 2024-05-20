Эксперт рассказал, что подорожает после майских морозов в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Он считает, что возможно повышение цен на сезонные овощи и фрукты минимально на 5-10%. Причиной он назвал заморозки в нескольких территориях, преимущественно в Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Орловской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской областях.
«Из-за этого аграриям придется пересевать около 1 миллиона гектаров из 85 миллионов гектаров посевов. Эта работа усложняется отсутствием необходимого количества осадков в этих субъектах. Предполагается снижение общей урожайности, в том числе зерновых, на несколько миллионов тонн», — заявил эксперт.
Он добавил, что это будет связано с дополнительными затратами на использование семенного материала, удобрения, топлива и ГСМ, что и будет являться основным фактором повышения цен на овощи, фрукты и некоторые категории продуктов.
Напомним, что в мае в нескольких регионах России резко похолодало, что стало угрозой для будущего урожая. Губернатор донского региона Василий Голубей ввел режим ЧС из-за сильных похолоданий.