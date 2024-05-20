Эксперт рассказал, что подорожает после майских морозов в Ростовской области

«Из-за этого аграриям придется пересевать около 1 миллиона гектаров из 85 миллионов гектаров посевов. Эта работа усложняется отсутствием необходимого количества осадков в этих субъектах. Предполагается снижение общей урожайности, в том числе зерновых, на несколько миллионов тонн», — заявил эксперт.