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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Эксперт рассказал, что подорожает после майских морозов в Ростовской области

Эксперт рассказал, что подорожает после майских морозов в Ростовской области

20 мая 2024, 12:04
Фото: Unsplash
Эксперт рассказал, что подорожает после майских морозов в Ростовской области

Эксперт Морковкин заявил о резком росте цен на продукты из-за заморозков на Дону

В России, в том числе Ростовской области, из-за морозов в мае могут вырасти цены на продукты, рассказал RostovGazeta доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Он считает, что возможно повышение цен на сезонные овощи и фрукты минимально на 5-10%. Причиной он назвал заморозки в нескольких территориях, преимущественно в Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Орловской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской областях.

«Из-за этого аграриям придется пересевать около 1 миллиона гектаров из 85 миллионов гектаров посевов. Эта работа усложняется отсутствием необходимого количества осадков в этих субъектах. Предполагается снижение общей урожайности, в том числе зерновых, на несколько миллионов тонн», — заявил эксперт.

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Он добавил, что это будет связано с дополнительными затратами на использование семенного материала, удобрения, топлива и ГСМ, что и будет являться основным фактором повышения цен на овощи, фрукты и некоторые категории продуктов.

Напомним, что в мае в нескольких регионах России резко похолодало, что стало угрозой для будущего урожая. Губернатор донского региона Василий Голубей ввел режим ЧС из-за сильных похолоданий.

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