Эксперт Юргенс объяснил, почему в России все дорожает

Эти деньги поступают на рынок с целью, чтобы люди могли их потратить на покупки. Эксперт уточнил, что с точки зрения потребления оно считается непроизводительным, поскольку военное оборудование, на которое направлены средства, не продается в магазинах, а используется на поле боя и часто уничтожается. Поэтому эти деньги не всегда находят полноценное и адекватное применение на рынке.