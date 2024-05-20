Эксперт Юргенс объяснил, почему в России все дорожает

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
По его словам, в настоящее время перегрев экономики проявляется в том, что из-за огромных заказов на военное оборудование производственные мощности находятся на полной загрузке. Как следствие, производится значительное количество товаров, за которые платятся повышенные зарплаты, превышающие обычные уровни из-за такой ситуации.
Эти деньги поступают на рынок с целью, чтобы люди могли их потратить на покупки. Эксперт уточнил, что с точки зрения потребления оно считается непроизводительным, поскольку военное оборудование, на которое направлены средства, не продается в магазинах, а используется на поле боя и часто уничтожается. Поэтому эти деньги не всегда находят полноценное и адекватное применение на рынке.
Юргенс добавил, что в результате происходит увеличение цен на все товары на рынке, что вызывает инфляцию и перегрев экономики. Хотя экономика работает на полную мощность, для населения это не приносит ощутимой выгоды.
Ранее стоимость арбузов в Ростове-на-Дону взлетела до 1,1 тысячи рублей за килограмм.