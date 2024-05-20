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Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Эксперт Юргенс объяснил, почему в России все дорожает

Эксперт Юргенс объяснил, почему в России все дорожает

20 мая 2024, 08:35
Фото: Изображение Midjourney
Эксперт Юргенс объяснил, почему в России все дорожает
В России на фоне перегрева экономики растут цены на товары, пишут «Новые известия» со ссылкой на слова президента Института современного развития Игоря Юргенса.

По его словам, в настоящее время перегрев экономики проявляется в том, что из-за огромных заказов на военное оборудование производственные мощности находятся на полной загрузке. Как следствие, производится значительное количество товаров, за которые платятся повышенные зарплаты, превышающие обычные уровни из-за такой ситуации.

Эти деньги поступают на рынок с целью, чтобы люди могли их потратить на покупки. Эксперт уточнил, что с точки зрения потребления оно считается непроизводительным, поскольку военное оборудование, на которое направлены средства, не продается в магазинах, а используется на поле боя и часто уничтожается. Поэтому эти деньги не всегда находят полноценное и адекватное применение на рынке.

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Юргенс добавил, что в результате происходит увеличение цен на все товары на рынке, что вызывает инфляцию и перегрев экономики. Хотя экономика работает на полную мощность, для населения это не приносит ощутимой выгоды.

Ранее стоимость арбузов в Ростове-на-Дону взлетела до 1,1 тысячи рублей за килограмм.

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#Илья Протвинов#Общество#Экономика#Россия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены
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