«Это не ваша жизнь»: власти объяснили, почему не пускали людей в дом на Нариманова

Сам Бережной, нарушив обещания, отправил вместо себя на встречу заместителя Георгия Каспарьяна. Тот не смог ответить на вопросы жильцов. Те пошли буквально на штурм дома, чтобы забрать имущество. К месту событий стала стягиваться полиция и Росгвардия. Спустя несколько часов приехал и замглавы администрации Ростова Алексей Потешкин. Он пояснил, что в дом людей не пускали из-за угрозы внезапного обрушения.