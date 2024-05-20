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Published Сегодня, 17:47

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Updated Сегодня, 17:49

Жильцы дома на Нариманова, 72/3 пошли на штурм, чтобы забрать свои вещи и имущество

«Это не ваша жизнь»: власти объяснили, почему не пускали людей в дом на Нариманова

20 мая 2024, 17:47
Фото: rostovgazeta.ru
Жильцы дома на Нариманова, 72/3 пошли на штурм, чтобы забрать свои вещи и имущество

Власти объяснили, почему не пускали людей в дом на Нариманова в Ростове

Жильцы дома на Нариманова, 72/3 пошли на штурм, чтобы забрать свои вещи и имущество, на месте событий находится корреспондент RostovGazeta.

На 20 мая была запланирована встреча жильцов аварийной пятиэтажки на Нариманова, 72/3 с главой Ворошиловского района Виктором Бережным. Ряд собственников жаловались на выплаты, которые так и не получили. Также все жители дома просили пустить их внутрь, чтобы забрать вещи и имущество.

Люди забирают вещи из дома на Нариманова, 72/3 в РостовеЛюди забирают вещи из дома на Нариманова, 72/3 в Ростове
Люди забирают вещи из дома на Нариманова, 72/3 в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru

Сам Бережной, нарушив обещания, отправил вместо себя на встречу заместителя Георгия Каспарьяна. Тот не смог ответить на вопросы жильцов. Те пошли буквально на штурм дома, чтобы забрать имущество. К месту событий стала стягиваться полиция и Росгвардия. Спустя несколько часов приехал и замглавы администрации Ростова Алексей Потешкин. Он пояснил, что в дом людей не пускали из-за угрозы внезапного обрушения.

«А если бы дом рухнул?» — спросил Потешкин.

«Ничего, это наша жизнь», — ответили жильцы дома.

«Нет, это не ваша жизнь, это наша общая жизнь», — лаконично заключил Потешкин.

Жильцы дома на Нариманова, 72/3 пошли на штурм, чтобы забрать свои вещи и имущество
Видео: rostovgazeta.ru

Чиновник добавил, что пять собственников дома не получат выплаты, так как на то не нашлось «законных оснований».

Жильцы дома на Нариманова, 72/3 пошли на штурм, чтобы забрать свои вещи и имущество
Видео: rostovgazeta.ru

Ранее RostovGazeta опубликовала видео штурма здания на Нариманова в Ростове-на-Дону.

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