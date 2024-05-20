«Это не ваша жизнь»: власти объяснили, почему не пускали людей в дом на Нариманова

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
На 20 мая была запланирована встреча жильцов аварийной пятиэтажки на Нариманова, 72/3 с главой Ворошиловского района Виктором Бережным. Ряд собственников жаловались на выплаты, которые так и не получили. Также все жители дома просили пустить их внутрь, чтобы забрать вещи и имущество.
Сам Бережной, нарушив обещания, отправил вместо себя на встречу заместителя Георгия Каспарьяна. Тот не смог ответить на вопросы жильцов. Те пошли буквально на штурм дома, чтобы забрать имущество. К месту событий стала стягиваться полиция и Росгвардия. Спустя несколько часов приехал и замглавы администрации Ростова Алексей Потешкин. Он пояснил, что в дом людей не пускали из-за угрозы внезапного обрушения.
«А если бы дом рухнул?» — спросил Потешкин.
«Ничего, это наша жизнь», — ответили жильцы дома.
«Нет, это не ваша жизнь, это наша общая жизнь», — лаконично заключил Потешкин.
Чиновник добавил, что пять собственников дома не получат выплаты, так как на то не нашлось «законных оснований».