Гостиницу и парк развлечений построят на левом берегу Ростова вместо аквапарка

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Речь идет о территории общей площадью 7,7 гектара, на Левобережной от № 1 до № 7б. Здесь могут появиться кафе, сооружения для дискотеки, бассейны для взрослых и детей.
Кроме того, есть планы сделать парк аттракционов. Появилась также идея строительства автостоянки, которая сможет вместить 396 автомобилей.
Но когда именно могут быть реализованы эти проекты, пока информации нет.
Добавим, что в 2017 году на этой территории хотели построить аквапарк. Также должны были появиться появятся пешеходная зона, велодорожки и городской пляж.
Ранее гидрологи оценили риски застройки территории рядом с Гребным каналом в Ростове.