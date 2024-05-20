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Published Сегодня, 14:14

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Updated Сегодня, 14:16

Гостиницу и парк развлечений построят на левом берегу Ростова вместо аквапарка

Гостиницу и парк развлечений построят на левом берегу Ростова вместо аквапарка

20 мая 2024, 14:14
Фото: 1MI
Гостиницу и парк развлечений построят на левом берегу Ростова вместо аквапарка
В Ростове-на-Дону Геворгу Карапетяну разрешили подготовить изменения в документацию по планировке территории на улице Левобережной, говорится в документах на сайте горадминистрации.

Речь идет о территории общей площадью 7,7 гектара, на Левобережной от № 1 до № 7б. Здесь могут появиться кафе, сооружения для дискотеки, бассейны для взрослых и детей.

Кроме того, есть планы сделать парк аттракционов. Появилась также идея строительства автостоянки, которая сможет вместить 396 автомобилей.

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Но когда именно могут быть реализованы эти проекты, пока информации нет.

Добавим, что в 2017 году на этой территории хотели построить аквапарк. Также должны были появиться появятся пешеходная зона, велодорожки и городской пляж.

Ранее гидрологи оценили риски застройки территории рядом с Гребным каналом в Ростове.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Кафе#Дискотека#Левобережная
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