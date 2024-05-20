Императорский источник. Новый исторический маршрут появился в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
Отправляемся от Донской публичной государственной библиотеки. Это самое «брутальное» здание в Ростове: сдержанное, без каких-либо украшений, кроме образов писателей между книжных страниц на углу фасада. Внешняя простота компенсируется внутренними интерьерами, непременно загляните, когда будет время. Белый мрамор и гранит, каскад бассейнов и зеленые оазисы, а еще более ПЯТИ МИЛЛИОНОВ книг.
Но зарываться в них некогда, пора продолжить путь. Он лежит через… Братскую могилу — старейшее кладбище города. Да, здесь тоже можно прогуляться, чтобы погрузиться в историю. Кладбище появилось в конце 18 века, после страшной эпидемии холеры. Здесь хоронили бедняков, а со временем стали провожать в последний путь героев войн. Прогулявшись по аллеям и изучив надписи на каменных плитах, по Пушкинской улице и Кировскому проспекту, двигаемся к Покровскому скверу. Он носит имя главной достопримечательность этого места — Покровского храма, возведенного на месте деревянной церкви 18-го века.
Не менее знаковый памятник посвящен первому водопроводу, проведенному 142 года назад, когда в городе установили первую колонку, тем самым весьма облегчив жизнь местным женщинам. Ведь именно на них ложилась обязанность ходить за водой к реке. Первый водопровод был всего 5 метров в длину, сегодня же его протяженность равна расстоянию до Москвы и обратно.
Далее, по Большой Садовой и переулку Журавлева попадаем на Богатяновский Спуск, на месте которого находилась слобода Богатяновка, основанная по указу императрицы Елизаветы Петровны напротив «Богатого источника». Существует легенда, что свое название родник получил из уст самого Петра 1, который во время первого похода на Азов остановился здесь, чтобы утолить жажду. После этого вокруг источника появилось поселение, а затем и крепость Димитрия Ростовского. Здесь наше путешествие в прошлое заканчивается.