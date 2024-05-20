Императорский источник. Новый исторический маршрут появился в Ростове-на-Дону

Но зарываться в них некогда, пора продолжить путь. Он лежит через… Братскую могилу — старейшее кладбище города. Да, здесь тоже можно прогуляться, чтобы погрузиться в историю. Кладбище появилось в конце 18 века, после страшной эпидемии холеры. Здесь хоронили бедняков, а со временем стали провожать в последний путь героев войн. Прогулявшись по аллеям и изучив надписи на каменных плитах, по Пушкинской улице и Кировскому проспекту, двигаемся к Покровскому скверу. Он носит имя главной достопримечательность этого места — Покровского храма, возведенного на месте деревянной церкви 18-го века.