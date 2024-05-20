Карпин рассказал, останется ли в ФК «Ростов» после провального сезона

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Published Сегодня, 06:57
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В воскресенье, 20 мая, прошел заключительный домашний матч ростовчан в этом сезоне чемпионата России. Команда обыграла «Балтику» со счетом 2:1.
Сейчас «Ростов» находится на шестой строчке турнирной таблицы. Первые три места занимают «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».
Карпин заявил, что поставит четверку себе и команде в этом сезоне. Издание Sports.ru со ссылкой на слова тренера пишет, что он останется в клубе на следующий год.
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До этого Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после вылета из Кубка России.