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Карпин рассказал, останется ли в ФК «Ростов» после провального сезона

Карпин рассказал, останется ли в ФК «Ростов» после провального сезона

20 мая 2024, 06:57
Фото: ФК «Ростов»
Карпин рассказал, останется ли в ФК «Ростов» после провального сезона
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин собирается остаться на следующий сезон, несмотря на итоги этого года, прозвучало на пресс-конференции.

В воскресенье, 20 мая, прошел заключительный домашний матч ростовчан в этом сезоне чемпионата России. Команда обыграла «Балтику» со счетом 2:1.

Сейчас «Ростов» находится на шестой строчке турнирной таблицы. Первые три места занимают «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».

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Карпин заявил, что поставит четверку себе и команде в этом сезоне. Издание Sports.ru со ссылкой на слова тренера пишет, что он останется в клубе на следующий год.

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До этого Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после вылета из Кубка России.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Чемпионат России#Турнирная таблица
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