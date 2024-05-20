Космонавт из Ростовской области показал реку Дон и Ворошиловский мост из космоса

Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
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Updated Сегодня, 19:01
18 мая в Ростовской области отмечался День реки Дон. Специально к этому празднику космонавт Николай Чуб сделал фото реки с орбиты Земли. На уникальном кадре можно рассмотреть весь Ростов-на-Дону, но лучше всего заметны Ворошиловский мост, ипподром и «Ростов Арена».
Отметим, что сейчас космонавт работает и находится на международной космической станции.
Ранее стало известно, что в Ростовской области заметили необычное свечение в небе. Жители области могли наблюдать атмосферное оптическое явление — гало.