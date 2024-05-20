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Космонавт из Ростовской области показал реку Дон из космоса

Космонавт из Ростовской области показал реку Дон и Ворошиловский мост из космоса

20 мая 2024, 18:59
Фото: Избирательная комиссия Ростовской области
Космонавт из Ростовской области показал реку Дон из космоса
Уроженец города Новочеркасска космонавт-испытатель Николай Чуб сфотографировал реку Дон с борта международной космической станции, сообщает избирком Ростовской области в телеграм-канале.

18 мая в Ростовской области отмечался День реки Дон. Специально к этому празднику космонавт Николай Чуб сделал фото реки с орбиты Земли. На уникальном кадре можно рассмотреть весь Ростов-на-Дону, но лучше всего заметны Ворошиловский мост, ипподром и «Ростов Арена».

Космонавт из Ростовской области Николай Чуб отправил послание с орбиты
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Отметим, что сейчас космонавт работает и находится на международной космической станции.

Ранее стало известно, что в Ростовской области заметили необычное свечение в небе. Жители области могли наблюдать атмосферное оптическое явление — гало.

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