Могилы на Северном кладбище завалили мусором

Posted Сегодня, 19:39
Published Сегодня, 19:39
Modified Сегодня, 19:41
Updated Сегодня, 19:41
Ростовчане, которые приехали навестить могилы своих родственников ужаснулись от огромного количества мусора на территории кладбища. Приехавшим навестить могилы родственников кучи мусора мешали добраться до нужных захоронений. Очевидцы предполагают, что свалки образовались после того, как люди массово приезжали помянуть усопших на Радоницу.
На Северном кладбище образовались горы мусора. Все сбросано в кучу: ветки, пакеты, упаковка от еды, искусственные цветы и прочие отходы, и так через каждые 15 метров. Люди своими силами пытались навести порядок на кладбище.
Также стало известно, что свалки мусора образовались вдоль дороги на спуске к набережной Ростова.