Могилы на Северном кладбище завалили мусором

Ростовчане, которые приехали навестить могилы своих родственников ужаснулись от огромного количества мусора на территории кладбища. Приехавшим навестить могилы родственников кучи мусора мешали добраться до нужных захоронений. Очевидцы предполагают, что свалки образовались после того, как люди массово приезжали помянуть усопших на Радоницу.