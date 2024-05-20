На видео попал торнадо в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Двое знакомых прогуливались в хуторе Калинин и заметили небольшую воронку из воздуха. Она двигалась от грунтовой дороги к асфальтированной.
Один из них снял все на видео и признался, что впервые видит в регионе такое явление. А через несколько секунду оно исчезло.
Причем это оказался не единственный случай в области.
Еще один небольшой торнадо жители заметили в поселке Красный сад. Потоки воздуха кружили прямо на проезжей части.
Хотя в комментариях пользователей эти события сильно не впечатлили. Произошедшее они назвали маленьким вихрем.
Ранее эколог предупредил об усиленном воздействии африканской бури на воздух в Ростове.