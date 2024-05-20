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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

На видео попал торнадо в Ростовской области

На видео попал торнадо в Ростовской области

20 мая 2024, 12:50
Фото: Unsplash/видео ТГ «Ростов Главный»
На видео попал торнадо в Ростовской области
Жители Ростовской области заметили небольшой торнадо рядом с дорогой в понедельник, 20 мая, сообщили они в соцсетях.

Двое знакомых прогуливались в хуторе Калинин и заметили небольшую воронку из воздуха. Она двигалась от грунтовой дороги к асфальтированной.

Один из них снял все на видео и признался, что впервые видит в регионе такое явление. А через несколько секунду оно исчезло.

Причем это оказался не единственный случай в области.

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Еще один небольшой торнадо жители заметили в поселке Красный сад. Потоки воздуха кружили прямо на проезжей части.

Хотя в комментариях пользователей эти события сильно не впечатлили. Произошедшее они назвали маленьким вихрем.

Ранее эколог предупредил об усиленном воздействии африканской бури на воздух в Ростове.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дорога#Торнадо
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