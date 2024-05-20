Названы вакансии в Ростовской области с доходом от 300 тысяч рублей

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Зарплата менеджера по продаже недвижимости может доходить до 300 тысяч рублей в месяц. От сотрудника требуется опыт активных продаж. Работодатель обещает со своей стороны предоставить необходимые для работы инструменты. Также в компаниях готовы рассмотреть кандидатуры новичков. Они смогут пройти бесплатное обучение с выплатой стипендии.
Сдельный заработок менеджера по оптовым и розничным продажам обуви зависит от процентов с реализации товара. Примерный размер дохода составляет от 200 тысяч рублей в месяц. Потенциальный соискатель должен иметь опыт работы в этом сегменте продаж, знать программные продукты, а также владеть навыками общения с клиентами разного уровня.
Оплату от 150 000 до 200 000 рублей предлагают специалисту по консалтингу в организации и систематизации процессов на предприятии. Главная задача сотрудника на этой должности — создание общей системы управления продажами и контроля персонала, чтобы собственник мог развивать бизнес в дистанционном формате.
Стоматологам-ортопедам предлагают в Ростове доход от 300 тысяч рублей в месяц. Но к потенциальному соискателю выдвигают строгие требование: высшее образование, стаж работы не менее пяти лет, портфолио своих работ от начала до окончания лечения. Также врачу придется пройти предварительную стажировку.
Поработать на берегу Чёрного моря в течение всего лета может опытный шеф-повар из Ростова. Специалисту обещают 200 000 рублей в месяц, бесплатное проживание и питание, униформу и помощь в оформлении медкнижки. Шеф-повару предстоит возглавить работу кухни и столовой в детском лагере в курортной зоне Краснодарского края.
Оператор ГНБ (горизонтального направленного бурения) может рассчитывать на заработок до 200 тысяч рублей. Строительные компании в Ростовской области ищут соискателей с опытом работы с локационным и буровым оборудованием от трех лет. Также потенциальный соискатель должен быть готов к работе на объектах в разных регионах России.
Ищут в Ростовской области и водителя зерновоза. Ему предстоит также работать в Краснодарском крае. Соискателю предлагают зарплату до 170 тысяч рублей в месяц. График работы стандартный: 5/2 с обычными выходными и отдыхом в праздничные дни. От кандидата работодатель требует стаж вождения зерновоза не менее пяти лет и знания технической части.
Ранее юрист Антон Габович рассказал, как ростовчанам не остаться без работы после обучения в вузе.