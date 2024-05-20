Названы вакансии в Ростовской области с доходом от 300 тысяч рублей

Ищут в Ростовской области и водителя зерновоза. Ему предстоит также работать в Краснодарском крае. Соискателю предлагают зарплату до 170 тысяч рублей в месяц. График работы стандартный: 5/2 с обычными выходными и отдыхом в праздничные дни. От кандидата работодатель требует стаж вождения зерновоза не менее пяти лет и знания технической части.