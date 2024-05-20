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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Нескучная пробежка. Где устроить забег в Ростове-на- Дону

Нескучная пробежка. Где устроить забег в Ростове-на- Дону

20 мая 2024, 13:10
Фото: 1MI
Нескучная пробежка. Где устроить забег в Ростове-на- Дону
Если надоело ходить по замкнутому кругу — работа, дом, учеба — пора разорвать его, отправившись на пробежку (в крайнем случае, прогулку) по самым красивым местам Ростова.

Маршрут начинается с места притяжения горожан: парка «Левобережный», расположенного на левом берегу Дона. Если повезет, попадете на городской праздник, их огромное количество: от фестиваля вин, до вечеринки блогеров. Впрочем, здесь и без того интересно. Кстати, к парку примыкает городской пляж с белоснежным песком, обустроенный зонами для отдыха, и самой большой на Юге волейбольной площадкой.

Фото: 1MI

Если не рискнете окунуться реку, то можно исправить это, отправившись к главной достопримечательности этого места — огромному светомузыкальному фонтану. Струи воды поднимаются до 10 метров, а вечером они переливаются разными цветами, создавая настоящее шоу. Но его мы посмотрим на обратном пути.

А пока — перебегаем через Ворошиловский мост. По задумке архитекторов, это один из главных элементов, формирующих облик города. Плавные и изящные линии делают его почти невесомым, парящим над Доном. Этот мост был построен в середине 20 века по новой для того времени технологии. Бетонные блоки были не сварены, а соединены… клеем. И ничего, вполне надежно, до сих пор стоит.

Фото: 1MI

От него попадаем в Левобережную рощу — это лесной массив в центре города, который является продолжением парка «Левобережный». Благоустроенные тропинки сделают прогулку в лесу комфортной и спокойной. Сделав круг, возвращаемся снова в парк.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 1,7 км
  • Время: 18 минут в среднем темпе
  • Сложность: подойдет даже детям
#Эмилия Шпилева#Город#Видео#Ростов-на-Дону#Достопримечательности#Достопримечательности Ростова
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