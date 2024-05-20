Нескучная пробежка. Где устроить забег в Ростове-на- Дону

А пока — перебегаем через Ворошиловский мост. По задумке архитекторов, это один из главных элементов, формирующих облик города. Плавные и изящные линии делают его почти невесомым, парящим над Доном. Этот мост был построен в середине 20 века по новой для того времени технологии. Бетонные блоки были не сварены, а соединены… клеем. И ничего, вполне надежно, до сих пор стоит.