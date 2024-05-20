Нескучная пробежка. Где устроить забег в Ростове-на- Дону

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Маршрут начинается с места притяжения горожан: парка «Левобережный», расположенного на левом берегу Дона. Если повезет, попадете на городской праздник, их огромное количество: от фестиваля вин, до вечеринки блогеров. Впрочем, здесь и без того интересно. Кстати, к парку примыкает городской пляж с белоснежным песком, обустроенный зонами для отдыха, и самой большой на Юге волейбольной площадкой.
Если не рискнете окунуться реку, то можно исправить это, отправившись к главной достопримечательности этого места — огромному светомузыкальному фонтану. Струи воды поднимаются до 10 метров, а вечером они переливаются разными цветами, создавая настоящее шоу. Но его мы посмотрим на обратном пути.
А пока — перебегаем через Ворошиловский мост. По задумке архитекторов, это один из главных элементов, формирующих облик города. Плавные и изящные линии делают его почти невесомым, парящим над Доном. Этот мост был построен в середине 20 века по новой для того времени технологии. Бетонные блоки были не сварены, а соединены… клеем. И ничего, вполне надежно, до сих пор стоит.
От него попадаем в Левобережную рощу — это лесной массив в центре города, который является продолжением парка «Левобережный». Благоустроенные тропинки сделают прогулку в лесу комфортной и спокойной. Сделав круг, возвращаемся снова в парк.