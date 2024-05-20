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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Облавы начались на сотрудников завода нефтепродуктов в Ростовской области

Облавы начались на сотрудников завода нефтепродуктов в Ростовской области

20 мая 2024, 09:26
Фото: Иллюстрация / МВД по РО
Облавы начались на сотрудников завода нефтепродуктов в Ростовской области

Почти 50 мигрантов с завода нефтепродуктов наказали в Ростовской области

В Ростовской области выявили большое количество нарушений при проверке иностранцев, сообщили в региональном УФСБ.

Речь идет о выходцах из стран Центрально-Азиатского региона, которые работают на стройплощадке АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов». Всего проверили более 200 человек.

Один из них находился в РФ незаконно, поэтому суд постановил выдворить его из страны. Еще у 48 иностранцев отсутствовали патенты для работы.

Отмечается, что всех виновных привлекли к административной ответственности. Какое именно наказание выбрали для них, не раскрывается.

Ранее дроны для поиска нелегальных мигрантов запустили в Ростовской области.

До этого стало известно, что власти региона займутся адаптацией мигрантов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мигранты#Иностранцы#Административная ответственность#Происшествия#Облавы
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