Облавы начались на сотрудников завода нефтепродуктов в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Речь идет о выходцах из стран Центрально-Азиатского региона, которые работают на стройплощадке АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов». Всего проверили более 200 человек.
Один из них находился в РФ незаконно, поэтому суд постановил выдворить его из страны. Еще у 48 иностранцев отсутствовали патенты для работы.
Отмечается, что всех виновных привлекли к административной ответственности. Какое именно наказание выбрали для них, не раскрывается.
Ранее дроны для поиска нелегальных мигрантов запустили в Ростовской области.
До этого стало известно, что власти региона займутся адаптацией мигрантов.