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Published Сегодня, 09:55

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Updated Сегодня, 09:55

Общероссийский медицинский форум пройдет 24 мая в Челябинске

Общероссийский медицинский форум пройдет 24 мая в Челябинске

20 мая 2024, 09:55
Фото: Александр Клюкин
24 мая в Челябинске состоится всероссийский форум «Медицина, доступная каждому». Его делегатам предстоит обсудить вопросы укрепления медицинского сообщества и повышения качества и доступности отечественной медицины.

Форум соберет представителей федеральной и региональной власти, руководителей государственных и частных медицинских учреждений, врачебных ассоциаций, ведущих экспертов в области здравоохранения и практикующих врачей, пишет kursdela.biz.

Генеральный секретарь Общества врачей России Эрик Праздников выступит на форуме с докладом на тему «Консолидация и представление интересов врачебного сообщества в России». Оксана Драпкина, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, расскажет о состоянии терапевтической помощи в стране.

В повестке форума выступление ключевых специалистов Минздрава РФ, академиков РАН и других признанных экспертов. Ассоциированный член Всемирной медицинской ассоциации, председатель оргкомитета форума Степан Фирстов представит информацию об организации врачебного сообщества в мире и странах БРИКС.

Рассказывая о мероприятии, Степан Фирстов напомнил, что в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин определил наиболее актуальные задачи системы здравоохранения, в число которых глава государства включил увеличение продолжительности жизни, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, укрепление репродуктивного здоровья россиян. Фирстов отметил, что форум имеет своей целью выполнение задач, поставленных руководством страны, и должен стать площадкой для обсуждения острых проблем здравоохранения и поиска путей их решения.

Важной темой мероприятия считается дефицит медицинских кадров, который спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал кричащей проблемой, указав на нехватку в РФ 30 тысяч врачей.

Челябинск был выбран местом проведения форума неслучайно: здесь накоплены уникальные медицинские практики, которыми местные специалисты готовы поделиться.

Степан Фирстов выразил надежду, что форум может стать эффективной площадкой для того, чтобы наладить взаимодействие между властью и медицинским сообществом на благо граждан.

Организаторами форума выступают Общество врачей России и фракция Партии пенсионеров в Законодательном собрании Челябинской области.

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