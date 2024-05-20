Общероссийский медицинский форум пройдет 24 мая в Челябинске

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Форум соберет представителей федеральной и региональной власти, руководителей государственных и частных медицинских учреждений, врачебных ассоциаций, ведущих экспертов в области здравоохранения и практикующих врачей, пишет kursdela.biz.
Генеральный секретарь Общества врачей России Эрик Праздников выступит на форуме с докладом на тему «Консолидация и представление интересов врачебного сообщества в России». Оксана Драпкина, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, расскажет о состоянии терапевтической помощи в стране.
В повестке форума выступление ключевых специалистов Минздрава РФ, академиков РАН и других признанных экспертов. Ассоциированный член Всемирной медицинской ассоциации, председатель оргкомитета форума Степан Фирстов представит информацию об организации врачебного сообщества в мире и странах БРИКС.
Рассказывая о мероприятии, Степан Фирстов напомнил, что в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин определил наиболее актуальные задачи системы здравоохранения, в число которых глава государства включил увеличение продолжительности жизни, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, укрепление репродуктивного здоровья россиян. Фирстов отметил, что форум имеет своей целью выполнение задач, поставленных руководством страны, и должен стать площадкой для обсуждения острых проблем здравоохранения и поиска путей их решения.
Важной темой мероприятия считается дефицит медицинских кадров, который спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал кричащей проблемой, указав на нехватку в РФ 30 тысяч врачей.
Челябинск был выбран местом проведения форума неслучайно: здесь накоплены уникальные медицинские практики, которыми местные специалисты готовы поделиться.
Степан Фирстов выразил надежду, что форум может стать эффективной площадкой для того, чтобы наладить взаимодействие между властью и медицинским сообществом на благо граждан.
Организаторами форума выступают Общество врачей России и фракция Партии пенсионеров в Законодательном собрании Челябинской области.