Общероссийский медицинский форум пройдет 24 мая в Челябинске

Рассказывая о мероприятии, Степан Фирстов напомнил, что в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин определил наиболее актуальные задачи системы здравоохранения, в число которых глава государства включил увеличение продолжительности жизни, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, укрепление репродуктивного здоровья россиян. Фирстов отметил, что форум имеет своей целью выполнение задач, поставленных руководством страны, и должен стать площадкой для обсуждения острых проблем здравоохранения и поиска путей их решения.