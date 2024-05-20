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Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

Пациенты в Ростове-на-Дону заявили о кишащих в больнице №7 тараканах

«Пациенты скидывают с себя тараканов»: что происходит в больнице в Ростове-на-Дону

20 мая 2024, 05:49
Фото: Изображение Midjourney

Пациенты в Ростове-на-Дону заявили о кишащих в больнице №7 тараканах

В Ростове-на-Дону в больнице №7 появилось очень много тараканов, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что в медицинском учреждении по помещениям спокойно бегают насекомые.

«В палатах тараканов не меньше, по ночам пациенты скидывают их с себя. Что-то расхотелось болеть», — написал автор. Пользователи в комментариях добавили, что здесь есть и другие проблемы.

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«Позор 21 века. Имела несчастье там бывать в прошлом году. Ужас, разруха. Рваный линолеум на полу, облезлые стены», — заявила местная жительница.

Фото: Ростов Главный — ТГ

«Я там лежал в прошлом году, не было такого», — пишут ростовчане. Также горожане рассказали, что видели тараканов и в других медучреждениях.

Ранее в Ростове-на-Дону полчища тараканов атаковали жилой дом в центре города.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Больница#Тараканы#Пациенты#Происшествия
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