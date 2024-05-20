«Пациенты скидывают с себя тараканов»: что происходит в больнице в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Они рассказали, что в медицинском учреждении по помещениям спокойно бегают насекомые.
«В палатах тараканов не меньше, по ночам пациенты скидывают их с себя. Что-то расхотелось болеть», — написал автор. Пользователи в комментариях добавили, что здесь есть и другие проблемы.
«Позор 21 века. Имела несчастье там бывать в прошлом году. Ужас, разруха. Рваный линолеум на полу, облезлые стены», — заявила местная жительница.
«Я там лежал в прошлом году, не было такого», — пишут ростовчане. Также горожане рассказали, что видели тараканов и в других медучреждениях.
Ранее в Ростове-на-Дону полчища тараканов атаковали жилой дом в центре города.