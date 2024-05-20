Почему многоквартирные дома в Ростове идут трещинами

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В Ростове, на улице Самаркандской, 70, днем 16 мая началась эвакуация жильцов первого подъезда дома. На здании уже несколько лет была трещина, но теперь ночью местные жители ощутили сдвиги в конструкции. Утром стало ясно, что ширина трещины сильно увеличилась.
Собственникам дали время до 20 мая для вывоза личных вещей из дома. Они получили предложение о временном проживании в маневренном фонде на окраине Ростова. Некоторые жильцы предпочли переехать к родственникам.
Председатель домоуправления Сергей Борисенко сообщил RostovGazeta, что судьба собственников жилья в других подъездах будет определена после осмотра здания экспертами. Жильцы надеются на ремонт дома.
Они также рассказали, что в течение нескольких лет старались добиться признания дома аварийным. Жители отправляли письма в министерство ЖКХ и администрацию города Ростова. Однако им удалось добиться только установки маячков на здании.
Представители управляющей компании, обслуживающей дом, сообщили, что за последний год ширина трещины увеличивалась каждый месяц на миллиметр.
А один из жильцов рассказал, что трещины на доме появились около 20 лет назад.
На улице Мечникова в Ростове обрушилась часть бетонного потолка, а также образовалась трещина в стене здания. Этот дом был признан аварийным и подлежал расселению несколько лет назад.
Днем 10 апреля жительница дома вызвала спасателей после обрушения части потолка. По всей аварийной застройке прошла трещина размером в пять сантиметров.
Власти обещали оказать помощь жителям в оперативном переселении из опасного дома во временное жилье. Они также предложили помощь в перевозке вещей и проведут ускоренную оценку жилья для последующего выкупа.
Местные жители рассказали в соцсетях, что фасад здания на улице Серафимовича в Ростове-на-Дону начал осыпаться. По их словам, кирпичи и штукатурка с тротуара постоянно отслаиваются, но ограждение здесь не установлено. Автор также утверждает, что ремонтные работы не проводятся.
Он приложил к сообщению фотографии, на которых видно состояние дома, с трещинами на стене, включая те, что расположены возле окон.
Известно, что это здание было построено в 1910 году и имеет деревянные перекрытия.
Жители дома на улице Сеченова, 12, в Ростове выразили опасения о возможном обрушении здания из-за разрушающихся стен, перекрытий и трещин.
Собственники жилья утверждают, что здание находится на грани обвала из-за многочисленных трещин и наклонившихся стен. Они также сообщают, что трубы находятся в критическом состоянии, а пол может провалиться в любой момент.
Дому уже 89 лет и несмотря на то, что 60% износа здания было зафиксировано еще в июле 2010 года, его так и не признали аварийным.
Прокуратура привлекла внимание главы Ростовской области к проблемам, связанным с аварийными домами. Надзорное ведомство выражает мнение, что чиновники на всех уровнях недостаточно внимательно относятся к проблемам местных жителей, проживающих в старых зданиях. Властям напомнили о недавнем обрушении аварийного дома на улице Нариманова, 72/3.
По данным прокуратуры, существуют несколько проблем, включая недостаток свободных квартир в маневренном фонде. Прокуроры пытались помочь гражданам защитить их права, в том числе через судебные процедуры, однако значительного воздействия на сложившуюся ситуацию добиться не удало
Появление трещин на кирпичных домах может быть вызвано несколькими факторами:
кирпичные дома могут подвергаться усадке, когда проходит много времени. Это может привести к появлению небольших трещин;
неравномерные нагрузки: различные факторы, такие как изменения температуры и влажности, расширение и сжатие грунта, а также воздействие вибраций от окружающей среды, могут вызывать неравномерные нагрузки на стены дома, что в свою очередь может привести к образованию трещин;
строительные дефекты: неправильно выполненные строительные работы или недостаточно качественные материалы также могут стать причиной появления трещин;
проблемы с фундаментом или нарушения конструкции могут вызвать деформации стен и появление трещин;
Если дом находится вблизи дороги или железной дороги, то постоянные вибрации и колебания могут привести к образованию трещин;
Повышенный уровень грунтовых вод или протекание воды под фундаментом также могут вызвать проблемы с основанием и стенами дома.
Устранение трещин требует анализа причин и, в зависимости от их характера и серьезности, может потребовать профессионального вмешательства.