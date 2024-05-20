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Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Как на домах Ростова появляются трещины и к чему это приводит

Почему многоквартирные дома в Ростове идут трещинами

20 мая 2024, 06:08
Фото: rostovgazeta.ru
Как на домах Ростова появляются трещины и к чему это приводит

На нескольких домах в Ростове-на-Дону заметили трещины в 2024 году

В Ростове-на-Дону на старых зданиях иногда появляются трещины, что в дальнейшем может привести к обрушению зданий. Как реагируют местные жители, в материале RostovGazeta.

Эвакуация жителей из-за трещин в стене

В Ростове, на улице Самаркандской, 70, днем 16 мая началась эвакуация жильцов первого подъезда дома. На здании уже несколько лет была трещина, но теперь ночью местные жители ощутили сдвиги в конструкции. Утром стало ясно, что ширина трещины сильно увеличилась.

Собственникам дали время до 20 мая для вывоза личных вещей из дома. Они получили предложение о временном проживании в маневренном фонде на окраине Ростова. Некоторые жильцы предпочли переехать к родственникам.

Председатель домоуправления Сергей Борисенко сообщил RostovGazeta, что судьба собственников жилья в других подъездах будет определена после осмотра здания экспертами. Жильцы надеются на ремонт дома.

В Ростове, на улице Самаркандской, 70, днем 16 мая началась эвакуация жильцов первого подъезда доВ Ростове, на улице Самаркандской, 70, днем 16 мая началась эвакуация жильцов первого подъезда до
В Ростове, на улице Самаркандской, 70, днем 16 мая началась эвакуация жильцов первого подъезда до
Фото: rostovgazeta.ru

Они также рассказали, что в течение нескольких лет старались добиться признания дома аварийным. Жители отправляли письма в министерство ЖКХ и администрацию города Ростова. Однако им удалось добиться только установки маячков на здании.

Представители управляющей компании, обслуживающей дом, сообщили, что за последний год ширина трещины увеличивалась каждый месяц на миллиметр.

А один из жильцов рассказал, что трещины на доме появились около 20 лет назад.

А один из жильцов рассказал, что трещины на доме появились около 20 лет назад.А один из жильцов рассказал, что трещины на доме появились около 20 лет назад.
А один из жильцов рассказал, что трещины на доме появились около 20 лет назад.
Фото: rostovgazeta.ru

Трещины в стене и на потолке

На улице Мечникова в Ростове обрушилась часть бетонного потолка, а также образовалась трещина в стене здания. Этот дом был признан аварийным и подлежал расселению несколько лет назад.

Днем 10 апреля жительница дома вызвала спасателей после обрушения части потолка. По всей аварийной застройке прошла трещина размером в пять сантиметров.

Власти обещали оказать помощь жителям в оперативном переселении из опасного дома во временное жилье. Они также предложили помощь в перевозке вещей и проведут ускоренную оценку жилья для последующего выкупа.

Днем 10 апреля жительница дома вызвала спасателей после обрушения части потолка.Днем 10 апреля жительница дома вызвала спасателей после обрушения части потолка.
Днем 10 апреля жительница дома вызвала спасателей после обрушения части потолка.
Фото: Администрация Ростова

Осыпающееся здание

Местные жители рассказали в соцсетях, что фасад здания на улице Серафимовича в Ростове-на-Дону начал осыпаться. По их словам, кирпичи и штукатурка с тротуара постоянно отслаиваются, но ограждение здесь не установлено. Автор также утверждает, что ремонтные работы не проводятся.

Он приложил к сообщению фотографии, на которых видно состояние дома, с трещинами на стене, включая те, что расположены возле окон.

Известно, что это здание было построено в 1910 году и имеет деревянные перекрытия.

Местные жители рассказали в соцсетях, что фасад здания на улице Серафимовича в Ростове-на-Дону начал осыпаться.Местные жители рассказали в соцсетях, что фасад здания на улице Серафимовича в Ростове-на-Дону начал осыпаться.
Местные жители рассказали в соцсетях, что фасад здания на улице Серафимовича в Ростове-на-Дону начал осыпаться.
Фото: ТГ «Вкурсе Ростов»

Разрушающийся дом

Жители дома на улице Сеченова, 12, в Ростове выразили опасения о возможном обрушении здания из-за разрушающихся стен, перекрытий и трещин.

Собственники жилья утверждают, что здание находится на грани обвала из-за многочисленных трещин и наклонившихся стен. Они также сообщают, что трубы находятся в критическом состоянии, а пол может провалиться в любой момент.

Дому уже 89 лет и несмотря на то, что 60% износа здания было зафиксировано еще в июле 2010 года, его так и не признали аварийным.

Жители дома на улице Сеченова, 12, в Ростове выразили опасения о возможном обрушении здания из-за разрушающихся стен, перекрытий и трещин.Жители дома на улице Сеченова, 12, в Ростове выразили опасения о возможном обрушении здания из-за разрушающихся стен, перекрытий и трещин.
Жители дома на улице Сеченова, 12, в Ростове выразили опасения о возможном обрушении здания из-за разрушающихся стен, перекрытий и трещин.
Фото: Читатели / rostovgazeta.ru

Аварийные дома в Ростове

Прокуратура привлекла внимание главы Ростовской области к проблемам, связанным с аварийными домами. Надзорное ведомство выражает мнение, что чиновники на всех уровнях недостаточно внимательно относятся к проблемам местных жителей, проживающих в старых зданиях. Властям напомнили о недавнем обрушении аварийного дома на улице Нариманова, 72/3.

По данным прокуратуры, существуют несколько проблем, включая недостаток свободных квартир в маневренном фонде. Прокуроры пытались помочь гражданам защитить их права, в том числе через судебные процедуры, однако значительного воздействия на сложившуюся ситуацию добиться не удало

Почему появляются трещины на кирпичных домах

Появление трещин на кирпичных домах может быть вызвано несколькими факторами:

  1. кирпичные дома могут подвергаться усадке, когда проходит много времени. Это может привести к появлению небольших трещин;

  2. неравномерные нагрузки: различные факторы, такие как изменения температуры и влажности, расширение и сжатие грунта, а также воздействие вибраций от окружающей среды, могут вызывать неравномерные нагрузки на стены дома, что в свою очередь может привести к образованию трещин;

  3. строительные дефекты: неправильно выполненные строительные работы или недостаточно качественные материалы также могут стать причиной появления трещин;

  4. проблемы с фундаментом или нарушения конструкции могут вызвать деформации стен и появление трещин;

  5. Если дом находится вблизи дороги или железной дороги, то постоянные вибрации и колебания могут привести к образованию трещин;

  6. Повышенный уровень грунтовых вод или протекание воды под фундаментом также могут вызвать проблемы с основанием и стенами дома.

  7. Со временем материалы, используемые при строительстве кирпичных домов, подвергаются старению и износу. Это может привести к потере прочности стен и появлению трещин.

Устранение трещин требует анализа причин и, в зависимости от их характера и серьезности, может потребовать профессионального вмешательства.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Аварийные дома#Ростов#Трещины#Опасность#Обрушение зданий#Эвакуация жителей#Ремонт дома
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