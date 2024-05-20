Почему многоквартирные дома в Ростове идут трещинами

Местные жители рассказали в соцсетях, что фасад здания на улице Серафимовича в Ростове-на-Дону начал осыпаться. По их словам, кирпичи и штукатурка с тротуара постоянно отслаиваются, но ограждение здесь не установлено. Автор также утверждает, что ремонтные работы не проводятся.