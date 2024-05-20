Политолог Михайлов предположил, когда может смениться губернатор Ростовской области

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
По словам собеседника, тенденция к уходу нынешнего главы Донского края со своего поста прослеживается.
«Мы видим продолжающиеся аресты и задержания чиновников, отставки министров. В регионе накопилась усталость. Учитывая, что уже есть рейтинг, где глава Ростовской области оказался в аутсайдерах, я допускаю мысль, что он один из кандидатов на выбывание. Слишком много проблем в Донском крае. И к руководству региона тоже достаточно много претензий», — отмечает Евгений Михайлов.
По мнению политолога, все основные перемены в Ростовской области произойдут, вероятно, осенью.
«Сейчас основная задача у нашего президента — консолидировать общество. И чтобы общество не трясло, во главе региона должны стоять лица, которым жители будут доверять», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что экс-главу Минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую осудили на 4,5 года колонии. Однако она намерена обжаловать приговор.