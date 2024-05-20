Политолог Михайлов предположил, когда может смениться губернатор Ростовской области

Политолог Михайлов рассказал, когда сменится губернатор Ростовской области

Политолог, эксперт по межнациональным отношениям Евгений Михайлов поделился с RostovGazeta своим личным мнением, что губернатор Ростовской области Василий Голубев вряд ли сможет доработать свой полный срок до конца.