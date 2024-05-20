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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Политолог Михайлов рассказал о возможной отставке губернатора Ростовской области

Политолог Михайлов предположил, когда может смениться губернатор Ростовской области

20 мая 2024, 11:04
Фото: donland.ru
Политолог Михайлов рассказал о возможной отставке губернатора Ростовской области

Политолог Михайлов рассказал, когда сменится губернатор Ростовской области

Политолог, эксперт по межнациональным отношениям Евгений Михайлов поделился с RostovGazeta своим личным мнением, что губернатор Ростовской области Василий Голубев вряд ли сможет доработать свой полный срок до конца.

По словам собеседника, тенденция к уходу нынешнего главы Донского края со своего поста прослеживается.

«Мы видим продолжающиеся аресты и задержания чиновников, отставки министров. В регионе накопилась усталость. Учитывая, что уже есть рейтинг, где глава Ростовской области оказался в аутсайдерах, я допускаю мысль, что он один из кандидатов на выбывание. Слишком много проблем в Донском крае. И к руководству региона тоже достаточно много претензий», — отмечает Евгений Михайлов.
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По мнению политолога, все основные перемены в Ростовской области произойдут, вероятно, осенью.

«Сейчас основная задача у нашего президента — консолидировать общество. И чтобы общество не трясло, во главе региона должны стоять лица, которым жители будут доверять», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что экс-главу Минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую осудили на 4,5 года колонии. Однако она намерена обжаловать приговор.

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