Появилось видео штурма здания на Нариманова в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Местные жители рассказали, что надеялись на обещанную встречу с главой администрации Ворошиловского района Виктором Бережным. Но он не появился, из-за чего и начался штурм.
Горожане пробрались сквозь ограждения, которые держали сотрудники полиции, и направились к зданию, начав разбивать окна. Они заранее подготовили лестницы для того, чтобы проникнуть через оконные проемы.
Жители Ростова попали в свои квартиры, чтобы забрать вещи. Они вытаскивают их и передают друг другу через окна.
Остановить людей пока не получается. Корреспондент записал видео о том, как проходит штурм здания.
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Напомним, что частичное обрушение пятиэтажного здания на улице Нариманова произошло в конце января 2024 года. Люди были вынуждены в спешке покинуть свои квартиры, оставив в них личные вещи, одежду и ценную технику.
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