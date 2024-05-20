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Published Сегодня, 16:27

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Updated Сегодня, 16:29

Появилось видео штурма здания на Нариманова в Ростове-на-Дону

Появилось видео штурма здания на Нариманова в Ростове-на-Дону

20 мая 2024, 16:27
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону жильцы дома ворвались в общежитие на улице Нариманова, чтобы забрать свои вещи, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Местные жители рассказали, что надеялись на обещанную встречу с главой администрации Ворошиловского района Виктором Бережным. Но он не появился, из-за чего и начался штурм.

Горожане пробрались сквозь ограждения, которые держали сотрудники полиции, и направились к зданию, начав разбивать окна. Они заранее подготовили лестницы для того, чтобы проникнуть через оконные проемы.

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Жители Ростова попали в свои квартиры, чтобы забрать вещи. Они вытаскивают их и передают друг другу через окна.

Остановить людей пока не получается. Корреспондент записал видео о том, как проходит штурм здания.

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Напомним, что частичное обрушение пятиэтажного здания на улице Нариманова произошло в конце января 2024 года. Люди были вынуждены в спешке покинуть свои квартиры, оставив в них личные вещи, одежду и ценную технику.

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