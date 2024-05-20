Поймавший Чикатило следователь назвал мотив убийства девочки в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Напомним, что в станице Ольгинской девочка пошла в магазин и пропала. Спустя некоторое время, ее тело обнаружили в лесу. Подозреваемым стал 25-летний водитель эвакуатора. Отмечается, что он сознался в убийстве.
«Могу предположить, что убивший девочку, вероятно, окажется маньяком. Таким же, как и все остальные эти „друзья“, негодяи — Андрей Романыч Чикатило, Володя Муханкин. Обычный преступник никогда не может совершить расправу над ребенком», — делится мнением Амурхан Яндиев.
Экс-следователь добавляет, что вполне возможно позже окажется, что у сознавшегося преступника могли быть и другие жертвы, о которых пока ничего не известно.
«Все маньяки не примечательные на вид, серые личности. Объединяет их одно — сильная трусость. Однако они могут нормально рассуждать. Он же как-то уговорил девочку сесть к нему в эвакуатор. Они понимают, что убивать плохо. Но без этого никак не могут. Это болезнь, которая не зависит от этих людей. Поэтому их надо изолировать», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что жители Ростовской области рассказали о странном поведении подозреваемого в убийстве девочки.