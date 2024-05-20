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Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Поймавший Чикатило следователь назвал причину убийства девочки в Ростовской области

Поймавший Чикатило следователь назвал мотив убийства девочки в Ростовской области

20 мая 2024, 15:32
Фото: Изображение Midjourney
Поймавший Чикатило следователь назвал причину убийства девочки в Ростовской области

Следователь Яндиев назвал возможный мотив убийства второклассницы в Ольгинской

Мотив убийства ребенка может быть только один в Ростовской области — болезнь убийцы, противостоять которой он не может. Таких людей нужно изолировать от общества, сообщил RostovGazeta поймавший Чикатило следователь Амурхан Яндиев.

Напомним, что в станице Ольгинской девочка пошла в магазин и пропала. Спустя некоторое время, ее тело обнаружили в лесу. Подозреваемым стал 25-летний водитель эвакуатора. Отмечается, что он сознался в убийстве.

«Могу предположить, что убивший девочку, вероятно, окажется маньяком. Таким же, как и все остальные эти „друзья“, негодяи — Андрей Романыч Чикатило, Володя Муханкин. Обычный преступник никогда не может совершить расправу над ребенком», — делится мнением Амурхан Яндиев.
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Экс-следователь добавляет, что вполне возможно позже окажется, что у сознавшегося преступника могли быть и другие жертвы, о которых пока ничего не известно.

«Все маньяки не примечательные на вид, серые личности. Объединяет их одно — сильная трусость. Однако они могут нормально рассуждать. Он же как-то уговорил девочку сесть к нему в эвакуатор. Они понимают, что убивать плохо. Но без этого никак не могут. Это болезнь, которая не зависит от этих людей. Поэтому их надо изолировать», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что жители Ростовской области рассказали о странном поведении подозреваемого в убийстве девочки.

Жители Ростовской области рассказали о поведении подозреваемого в убийстве девочки
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