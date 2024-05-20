Ростовчанам назвали профессии с хорошими зарплатами

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Хотя многие утверждают о необходимости получения высшего образования, учеба в университете не обязательно гарантирует высокую зарплату.
Без образования можно устроиться риелтором, которые работают с клиентами, организуя сделки по покупке и продаже квартир, домов и других объектов недвижимости. Их доход прямо зависит от количества сделок и типа продаваемого жилья. При работе с элитным жильем вознаграждение может значительно превышать сумму, получаемую за сделки с бюджетным жильем.
Доход риелторов может варьироваться от 30 000 до 7 000 000 рублей. Требуемое образование: аттестат об окончании средней школы или среднеспециальное образование.
Монтажник — это специалист, занимающийся сборкой и установкой приборов, механизмов и конструкций. В этой сфере появилось множество новых направлений в связи с развитием научно-технического прогресса. Заработная плата варьируется от 150 000 до 500 000 рублей. Требуемое образование: аттестат о среднем образовании, техническое.
Торговые представители работают с товарами в различных отраслях. Для многих должностей достаточно образования средней школы, но для трудоустройства в крупных компаниях может потребоваться среднее специальное или высшее образование. Заработная плата колеблется от 70 000 до 550 000 рублей.
Ранее стало известно, что жители Ростовской области будут получать по 100 тысяч рублей через 12 лет, но не все.