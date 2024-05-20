rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Ростовчанам назвали профессии с хорошими зарплатами

Ростовчанам назвали профессии с хорошими зарплатами

20 мая 2024, 14:45
Фото: Unsplash
Ростовчанам назвали профессии с хорошими зарплатами
В России, в том числе Ростовской области, можно устроиться на высокооплачиваемую работу, не имея высшего образования, сообщает Newia.ru.

Хотя многие утверждают о необходимости получения высшего образования, учеба в университете не обязательно гарантирует высокую зарплату.

Без образования можно устроиться риелтором, которые работают с клиентами, организуя сделки по покупке и продаже квартир, домов и других объектов недвижимости. Их доход прямо зависит от количества сделок и типа продаваемого жилья. При работе с элитным жильем вознаграждение может значительно превышать сумму, получаемую за сделки с бюджетным жильем.

Доход риелторов может варьироваться от 30 000 до 7 000 000 рублей. Требуемое образование: аттестат об окончании средней школы или среднеспециальное образование.

В Ростов-на-Дону назвали профессии с зарплатами до 200 тысяч рублей
Узнать подробнее

Монтажник — это специалист, занимающийся сборкой и установкой приборов, механизмов и конструкций. В этой сфере появилось множество новых направлений в связи с развитием научно-технического прогресса. Заработная плата варьируется от 150 000 до 500 000 рублей. Требуемое образование: аттестат о среднем образовании, техническое.

Торговые представители работают с товарами в различных отраслях. Для многих должностей достаточно образования средней школы, но для трудоустройства в крупных компаниях может потребоваться среднее специальное или высшее образование. Заработная плата колеблется от 70 000 до 550 000 рублей.

Ранее стало известно, что жители Ростовской области будут получать по 100 тысяч рублей через 12 лет, но не все.

Читайте также:
Жители Ростовской области будут получать по 100 тыс рублей через 12 лет, но не всеВ Ростов-на-Дону назвали профессии с зарплатами до 200 тысяч рублейВ Ростовстате заявили о новом повышении зарплат у жителей Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Профессии#Зарплата#Высшее образование#Ростов
Подпишитесь
Политолог Михайлов предположил, когда может смениться губернатор Ростовской области
Сегодня, 11:04
Ростовский митрополит Меркурий объяснил, почему советовал прихожанке убить мужа
Сегодня, 06:02
«Пациенты скидывают с себя тараканов»: что происходит в больнице в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:49
Жильцы дома на Ставского в Ростове просят переселения из-за огромных трещин
Сегодня, 05:36
Стало известно, когда потеплеет до +28 градусов в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:50
Северная ходьба завоевывает сердца ростовчан
Сегодня, 12:35
"