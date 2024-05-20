Ростовчанам назвали профессии с хорошими зарплатами

Без образования можно устроиться риелтором, которые работают с клиентами, организуя сделки по покупке и продаже квартир, домов и других объектов недвижимости. Их доход прямо зависит от количества сделок и типа продаваемого жилья. При работе с элитным жильем вознаграждение может значительно превышать сумму, получаемую за сделки с бюджетным жильем.