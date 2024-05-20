Ростовчане на Нариманова штурмуют общежитие и разбивают окна

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Напомним, что пятиэтажка на улице Нариманова в Ростове частично рухнула в конце января 2024 года. Люди в спешке покидали свое жилье, оставив там личные вещи, одежду и дорогостоящую технику.
Сейчас жильцы рассказали, что у них была назначена встреча с главой администрации Ворошиловского района Виктором Бережным, но ее не состоялось. Тогда они решились на штурм здания.
Горожане прорвались через ограждения, которые пытались удержать сотрудники полиции. После этого они побежали к зданию и начали бить окна.
Ростовчане пробрались в здание и стали выносить свои вещи. Официальных комментариев по этому поводу не было, информация уточняется.
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