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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Ростовчане на Нариманова штурмуют общежитие и разбивают окна

Ростовчане на Нариманова штурмуют общежитие и разбивают окна

20 мая 2024, 16:04
Фото: RostovGazeta
Жители Ростова-на-Дону в понедельник, 20 мая, пошли на штурм общежития на улице Нариманова, сообщает корреспондент RostovGazeta с места событий.

Напомним, что пятиэтажка на улице Нариманова в Ростове частично рухнула в конце января 2024 года. Люди в спешке покидали свое жилье, оставив там личные вещи, одежду и дорогостоящую технику.

Сейчас жильцы рассказали, что у них была назначена встреча с главой администрации Ворошиловского района Виктором Бережным, но ее не состоялось. Тогда они решились на штурм здания.

Видео: RostovGazeta

Горожане прорвались через ограждения, которые пытались удержать сотрудники полиции. После этого они побежали к зданию и начали бить окна.

Ростовчане пробрались в здание и стали выносить свои вещи. Официальных комментариев по этому поводу не было, информация уточняется.

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