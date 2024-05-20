Ростовчанка провалилась в люк в автобусе и получила травму

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Она рассказала о поездке в автобусе с открытым люком, в салоне в полу было большое отверстие прямо в проходе. Это произошло в воскресенье, 19 мая, в транспорте №65А.
«Удалось» поучаствовать во флешмобе — провались в люк и успей вылезти пока едет автобус. Получила ссадины на ногах и психологическую травму», — заявила пострадавшая.
Отмечается, что теперь она хочет подать досудебную претензию.
«Конечно, необходимо привлечь к ответственности. Завтра, что пол провалится или крыша на голову упадет… Ужас какой-то», — написали пользователи в комментариях. Другие заявили, что нужно обращаться в прокуратуру.
«Пишите в прокуратуру. Иначе ничего не добьетесь», — советуют горожане.
До этого пенсионерка попала в больницу из-за поездки на автобусе в Ростове-на-Дону.