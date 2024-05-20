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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Ростовчанка провалилась в люк в автобусе и получила травму

Ростовчанка провалилась в люк в автобусе и получила травму

20 мая 2024, 10:30
Фото: ВК «Это Ростов»
Ростовчанка провалилась в люк в автобусе и получила травму
В Ростове-на-Дону пострадала пассажирка автобуса из-за открытого люка, сообщила она в соцсети «ВКонтакте».

Она рассказала о поездке в автобусе с открытым люком, в салоне в полу было большое отверстие прямо в проходе. Это произошло в воскресенье, 19 мая, в транспорте №65А.

«Удалось» поучаствовать во флешмобе — провались в люк и успей вылезти пока едет автобус. Получила ссадины на ногах и психологическую травму», — заявила пострадавшая.

Пенсионерка попала в больницу из-за поездки на автобусе в Ростове-на-Дону
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Ростовчанка провалилась в люк в автобусе и получила травму
Видео: ВК «Это Ростов»

Отмечается, что теперь она хочет подать досудебную претензию.

«Конечно, необходимо привлечь к ответственности. Завтра, что пол провалится или крыша на голову упадет… Ужас какой-то», — написали пользователи в комментариях. Другие заявили, что нужно обращаться в прокуратуру.

«Пишите в прокуратуру. Иначе ничего не добьетесь», — советуют горожане.

До этого пенсионерка попала в больницу из-за поездки на автобусе в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Авария#Ростов#Пассажир#Происшествия
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